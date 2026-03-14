Vrijwilligers helpen tijdens NLdoet mee bij de aanleg van jeu de boulesbaan bij MFC De Breehorn

VEENDAM – In het kader van de landelijke NL doet dag waren vrijwilligers en medewerkers van de activiteitenbegeleiding zaterdag druk met het aanleggen van een jeu de boules bij MFC De Breehorn.
De baan is een mooie aanvulling op de activiteiten die ze organiseren.
`Wij hebben van NL-Doet hiervoor een financiële bijdrage ontvangen. Daarnaast hebben wij diverse sponsors bereid gevonden een bijdrage te doen`, aldus activiteitenbegeleidster Bianka Wolthuis.
Zodra de baan helemaal gereed is zal er een officiele opening gepland worden, waar ook de sponsoren bij aanwezig zullen zijn.
