Westerwolde Bosloop: een mooi begin van het nieuwe loopseizoen

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 14 maart 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS NOG REGEN | MORGEN ZO ERBIJ

Het is nog een overwegend bewolkte dag, en zo af en toe kan er nog wat regen vallen. Pas vanavond is het vrijwel overal droog. Warm is het ook niet met een temperatuur tussen de 5 en 9 graden, maar er staat ook maar een zwakke tot matige wind. Die komt eerst uit het zuiden tot zuidwesten, maar vanmiddag uit het westen tot noordwesten.

Vannacht is er een zwakke zuidwesten-wind. Er komen ook meer opklaringen maar dat geeft dan ook weer kans op mist. Het wordt koud: minimumtemperatuur 1 á 2 graden boven nul maar op veel plaatsen nachtvorst aan de grond. Overdag is er eerst wat nevel of mist maar ook af en toe zon. Morgenmiddag is het vrij zonnig, morgenavond neemt de bewolking weer toe en maandagnacht is het regenachtig. Er komt morgemiddag een matige zuidwestenwind te staan die ‘s avonds ook nog toeneemt, de maximumtemperatuur voor morgen is 10 graden.

Na dit weekend begint de maandag met buiig weer, maar in de middag komen er opklaringen en dan blijft het overwegend droog. Dinsdag en zijn er flinke zonnige perioden en dan wordt het zo’n 11 graden, maar woensdag en donderdag wordt het ‘s middags een graad of 15 en dan is het zonnig en rustig weer.