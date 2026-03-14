Westerwolde Bosloop: een mooi begin van het nieuwe loopseizoen

SELLINGEN – Zaterdagochtend vond de jaarlijkse Westerwolde Bosloop plaats met start en finish bij camping “De Bronzen Eik” in Sellingen. Ondanks het regenachtige weer verschenen maar liefst 150 deelnemers aan de start, waarmee het maximale aantal deelnemers was bereikt.
De Bosloop voerde de deelnemers vrijwel volledig over onverharde paden door de bossen van Westerwolde. Met afstanden van 4, 8 en 11 kilometer was het evenement toegankelijk voor zowel hardlopers als wandelaars en vormde het voor velen een mooi begin van het nieuwe loopseizoen.
Ook de canitrail-lopers – deelnemers die samen met hun hond hardlopen – waren dit jaar weer van harte welkom. Zij gingen een half uur eerder van start om in alle rust door de bossen te kunnen lopen.
Om 11.00 uur klonk het startschot voor de hardlopers, waarna aansluitend de wandelaars vertrokken. Onderweg konden deelnemers gebruikmaken van een verzorgingspost op ongeveer 5,5 kilometer en uiteraard bij de finish. Het ging hier om een prestatieloop en geen wedstrijd; er was dus geen tijdregistratie.
Na afloop werden de sporters warm ontvangen met koffie of thee en een kom soep of snert. Daarmee konden zij hun sportieve prestatie in gezellige sfeer afsluiten.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie van de Westerwolde Bosloop, waarbij sportiviteit en genieten van de natuur centraal stonden.
Foto’s: Johannes Velthuis, klik HIER voor meer foto’s.