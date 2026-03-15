CDA Stadskanaal: perspectief voor jonge agrarische ondernemers cruciaal voor vitaal platteland

ONSTWEDDE – De toekomst van het platteland staat of valt met het perspectief voor jonge agrarische ondernemers. Dat was de centrale boodschap tijdens een gesprek tussen de CDA fractie van Stadskanaal en Peter Meedendorp, akkerbouwer in Onstwedde en voorzitter van CEJA, de Europese Raad van Jonge Agrarische Ondernemers.
Het gesprek vond plaats in aanwezigheid van Agnes Wubs, lijsttrekker en fractievoorzitter van het CDA Stadskanaal, en Gerard Weinans, kandidaat op de CDAkieslijst en woordvoerder landbouw. Volgens het CDA is een sterke en toekomstbestendige agrarische sector onmisbaar voor een leefbare gemeente. “Zonder jonge agrarische ondernemers is er geen vitale landbouw en geen toekomst voor ons buitengebied,” aldus Agnes Wubs.
Tijdens het gesprek benadrukte Meedendorp dat jonge agrarische ondernemers vooral behoefte hebben aan ontwikkelingsruimte, duidelijkheid en voorspelbaar beleid. Bedrijfsovernames gaan gepaard met grote financiële investeringen en vragen om ruimte om het bedrijf verder te ontwikkelen. In de praktijk lopen ondernemers daarbij vaak vast in langdurige en complexe vergunningstrajecten, zeker als het gaat om innovatie, uitbreiding of het verplaatsen van een bedrijf naar een meer toekomstbestendige locatie.
Meedendorp pleitte daarom voor een andere benadering vanuit de gemeente. “Ondersteuning moet beginnen bij de vraag: wat wil deze jonge agrarische ondernemer?,” aldus Meedendorp. “Van daaruit moet helder worden wat wél en niet mogelijk is. Snelle en duidelijke vergunningverlening bij innovaties en bedrijfsontwikkeling is daarbij essentieel. Die duidelijkheid geeft perspectief en vertrouwen.”
Gerard Weinans onderstreepte het belang van een gemeente die meedenkt en meewerkt. “Als gemeente moeten we naast de agrarische ondernemer staan. Door ruimte te bieden voor innovatie, uitbreiding en verplaatsing van bedrijven helpen we jonge ondernemers om toekomstbestendige keuzes te maken, passend bij hun bedrijf en de omgeving.”
Ook het onderwerp gewasbescherming kwam aan bod. Meedendorp benadrukte dat dit vraagstuk niet op lokaal niveau opgelost kan worden. “Regels rond gewasbescherming moeten nationaal en Europees worden vastgesteld. Dat zorgt voor een gelijk speelveld en voorkomt dat agrarische ondernemers lokaal worden geconfronteerd met extra beperkingen,” aldus Meedendorp.
Tot slot werd vooruitgekeken naar de landbouw van de toekomst. Volgens Meedendorp ligt die in een combinatie van ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid, waarbij ondernemers de ruimte krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het CDA Stadskanaal blijft zich inzetten voor beleid dat jonge agrarische ondernemers perspectief biedt en zo bijdraagt aan een sterk en leefbaar platteland.
Bron: Aike Blaauw
