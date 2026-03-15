Dick van Altena en Marcel Smulders luisteren laatste bijeenkomst van NUT Vlagtwedde van dit seizoen op

VLAGTWEDDE – U wordt van harte uitgenodigd voor de laatste bijeenkomst van NUT Vlagtwedde van dit seizoen. De liefhebbers van country en westernmuziek zullen deze avond kunnen genieten van een luisterconcert door Dick van Altena en Marcel Smulders met heel veel bekende nummers.
Datum : vrijdag, 27 maart 2026
Tijdstip : 19.30 uur
Plaats : Partycentrum Rendering, Schoolstraat 8, Vlagtwedde
Al jarenlang gelden Dick van Altena (o.a. met zijn Major Dundee Band) en Marcel Smulders (frontman van Savannah) als twee van de beste zangers binnen de Nederlandse countryscene.
Dick maakt natuurlijk ook furore met zijn Nederlandstalige en Betuws dialect repertoire en Marcel timmert ook met de formatie Allegria aan de weg. Samen maken ze deel uit van de bekroonde show ‘Back to the Country’. Veel plezier beleven ze beiden ook als ze samen het podium delen, waarbij de voorkeur voor sommige liedjes uit het ‘ijzeren repertoire’ dan ook vaak gedeeld wordt.
Familie, vrienden, buurtgenoten of kennissen zijn deze avond van harte welkom. Ook heten ze u van harte welkom als u lid wilt worden van het departement.
