Dick van Altena en Marcel Smulders luisteren laatste bijeenkomst van NUT Vlagtwedde van dit seizoen op

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 15 maart 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOT VANAVOND ZON | MORGEN EERST BUIEN

De regen van gisteren is even verdwenen en vandaag is ook een mooie zonnige dag met vooral vanmiddag een paar wolkenvelden. Maar pas vanavond raakt het bewolkt en komende nacht is er kans op regen. Na de vrieskou van vannacht wordt het vanmiddag zo’n 10 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, vanavond neemt de wind toe.

Morgen begint het na die regen vannacht nog wisselvallig, want er vallen ‘s ochtends een paar buien. Mogelijk zit daar ook een hagelbui tussen. In de middag is het vrijwel droog met brede opklaringen, stapelwolken, en mogelijk nog een lokale bui. Minimum vannacht rond 3, maximum morgemiddag rond 9 graden, en dan een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

Dat is dus een wisselvallige dag en ook dinsdag is het nog wisselend. Want de nacht en ochtend zijn vaak bewolkt (met vooral ‘s nachts wellicht nog een drup regen), maar in de middag komt de zon erbij en dan wordt het nog 12 of 13 graden. Woensdag en donderdag zijn wel stabiel en zonnig. En ook zacht met maxima rond 15 graden. Eind van de week is het weer minder zacht, maar de temperatuur gaat dan weer iets omlaag.