€ 565,- voor stichting Against Cancer bij Pubquiz K6 Vriescheloo

VRIESCHELOO – Gisteravond vond in een bijna ‘uitverkocht’ Ganzenust in Vriescheloo de 2e Pubquiz van K6 tegen kanker plaats. Er werd gestreden om prachtige prijzen mede mogelijk gemaakt door @santé_winschoten @bijmeinardi en @het_taphuisje. De Pubquiz werd geheel in eigen beheer georganiseerd met 10 spelrondes en even zovele onderwerpen.
Quizmaster Tedo Swarts loodste het geheel soepel over de bühne. De teams met eigen bedachte teamnamen zongen tenslotte uit volle borst mee met de laatste ronde ‘raad de plaat.’ De uitslag:
1. De wandelwichter (87 punten)
2. Van ales wat (84 punten)
3. De olle wieze (82 punten)
4. Gemeente Belangen Westerwolde (77 punten)
5. Val de Ski (75 punten)
Bruin fruit (75 punten)
7. Gaga goegoe (67 punten)
8. Krasse Knarren (65 punten)
9. Pink brozus (64 punten)
10. Jalapenos (63 punten)
11. Selln wichter + Iris (62 punten)
De avond leverde 565 euro op. Dit gaat volledig naar Stichting Against Cancer, waar K6 in deze actieperiode geld voor inzamelt. Deze stichting helpt sinds 2004 gezinnen waarvan een kind is getroffen door kanker. Ze bieden hulp in de ruimste zin van het woord. De evenementen die ze organiseren is voor kinderen tot 21 jaar en hun gezinsleden.
Daarnaast biedt de stichting verschillende gezinnen hulp die door de bijkomende kosten in financiële problemen zijn geraakt. In 2005 werd op het TT circuit in Assen voor het eerst de circuitdag georganiseerd. Sindsdien wordt dit evenement elke zomer herhaald. Die dag mag het hele gezin mee achterop snelle motoren, in luxe sportwagens of in enorme Dakar-trucks. Daarnaast is er een uitgebreid programma, waar o.a. brandweer, politie en defensie aan meewerken.
Zet deze datum alvast in je agenda: zaterdag 13 maart 2027 3e Pubquiz K6 in t Ganzenust!
Bron: K6 tegen kanker
Foto’s: Jacob Musch