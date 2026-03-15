Huldiging tijdens tweede uitvoering Instru-Voca

VLAGTWEDDE – Tijdens de tweede uitvoering van Christelijke Zang- en Muziekvereniging Instru-Voca uit Vlagtwedde werd Gea Smith in het zonnetje gezet. Gea is 25 jaar lid van de vereniging.
Twee zaterdagen een volle bak bij ’t Kruispunt in Vlagtwedde tijdens de jaarlijkse uitvoeringen van Christelijke Zang- en Muziekvereniging Instru-Voca. Na de samenzang en de opening door voorzitter Wubbe Kuper, werd Gea Smith gehuldigd. Ter gelegenheid van haar 25 jarig lidmaatschap ontving zij een ketting met hangertje.
Vervolgens brachten de 16 leden vier geestelijk liederen, te weten: Alles wat adem heeft, Zie de Zon, Toekomst vol van Hoop en Avondzang ten gehore.
Daarna was het tijd om voor de eerste van de vier keren het toneel om te bouwen en werd het publiek tijdens een avondvullend programma vermaakt met bekende meezingers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Dit werd met veel humor en vrolijkheid ten tonele gebracht. In de zaal werd volop meegezongen, gelachen en genoten. Greta van Wattum en Geert Wilts zorgden voor de muzikale omlijsting.
De leden, de muzikanten, de technici en ook de mensen van ’t Kruispunt werden aan het eind van de avond beloond met een welverdiend staand applaus.
Onderstaande foto's zijn zaterdagavond 7 maart gemaakt door Jan en Catharina Glazenburg. De foto's van de huldiging zijn gemaakt door: Jannie Wilts.