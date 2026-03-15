Ingezonden artikel van Ruurd Brekveld, GroenLinks Westerwolde

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een bericht, ingezonden door Ruurd Brekveld – GroenLinks Westerwolde.

Vorige maand is de gemeenteraad van Westerwolde met goede bedoelingen een experiment gestart: niet tijdens een raadscommissievergadering, doch vóór aanvang van de raadscommissievergadering kunnen inwoners in een informele setting een half uur lang inspreken over onderwerpen die hen na aan het hart

liggen. Het inspreken maakt daarmee niet langer onderdeel uit van een vergadering van het gemeentebestuur. In dat ene half uur is het gemeentebestuur niet in functie. Het zijn individuele politieke partijen die bereidheid tonen de verhalen van hun inwoners aan te horen.



Met dit experiment wordt afbreuk gedaan aan een democratische pijler: de inwoner wil met zijn kwestie of probleem júist in gesprek met het gemeentebestuur. Het aanhoren van inwoners in een formele vergadering is onderdeel van het politieke handwerk, het vervullen van de volksvertegenwoordigende rol.

Niet zelden wordt het inspreken in een vergadering van het gemeentebestuur als uiterste redmiddel door (soms wanhopige) inwoners aangegrepen. Als volksvertegenwoordigers het inspreken buiten hun vergaderingen om regelen, zoals nu gebeurt in het experiment, wordt het spreken met de bestuurder verboden. En dat is het laatste wat alle politieke partijen willen. Anders had deze gemeenteraad niet de Verordening Rondetafelgesprekken Westerwolde vastgesteld, die sinds 1 januari 2023 van kracht is.



Met het vorige maand ingevoerde experiment is sprake van een tegenstrijdigheid: het gemeentebestuur heeft de intentie de kloof tussen de inwoners en het gemeentebestuur te willen te verkleinen, maar feitelijk wordt met dit experiment de kloof vergroot.



In aanloop naar de herindelingsverkiezingen eind 2017 hebben de raadsleden van de twee toenmalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, onder aanvoering van de twee burgemeesters mevrouw

Snijder en mevrouw Kompier, gezamenlijk adviezen voor de nieuwe gemeenteraad van Westerwolde opgesteld. De fusie van deze twee gemeenten in 2018 was een natuurlijk moment voor een nieuwe

bestuurscultuur. Eén van die adviezen was een breed gedeelde wens: raadsleden zouden over bepaalde onderwerpen in gesprek moeten gaan met hun inwoners, voordat besluiten genomen worden. Er zouden

rondetafelgesprekken met inwoners georganiseerd moeten worden over onderwerpen die inwoners raken. Nu, maart 2026, staat na acht jaren de teller van het aantal gevoerde gesprekken met inwoners (nog steeds) op 0 (nul).



Er is nog geen bestemming voor het totaal van € 6.500.000,– aan boetegelden dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aan de gemeente Westerwolde heeft overgemaakt. De nieuwe gemeenteraad lost

een belofte in als het de besteding van deze gelden onderwerp laat zijn van een rondetafelgesprek.

Ruurd Brekveld.

Kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen