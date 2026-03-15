Leontien Kompier lijstduwer voor PvdA Westerwolde: Samen sterk voor een sociale en ambitieuze gemeente

WESTERWOLDE – Leontien Kompier, oud burgemeester, bekend om haar betrokkenheid bij lokale initiatieven, stelt zich als lijstduwer beschikbaar voor de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. “Het is een eer om voor Brunie Batterman als lijstduwer op de kandidatenlijst te staan,” aldus Kompier. “Samen bouwen we verder aan een sterke en sociale gemeente, waarin ondernemers, natuur, gemeenschappen en voorzieningen centraal staan.”
Westerwolde is volgens Kompier een bijzondere parel, die sinds de jaren ‘10 zelfs internationaal erkend is met het keurmerk Citta Slow. Ze roept inwoners op om hun stem te laten horen: “Kom 18 maart stemmen! Maak gebruik van je invloed en draag bij aan een mooie, sociale toekomst voor onze gemeente.”
De maatschappelijke betrokkenheid van Kompier begon al vroeg, onder andere in de jaren ’80 met alfabetiseringsprojecten in de regio. “Mensen leren lezen en schrijven geeft onafhankelijkheid en kracht. Dat één op de tien volwassenen nauwelijks kan lezen of schrijven, is helaas nog steeds actueel.” Haar inzet voor de publieke zaak en de lokale gemeenschap is een rode draad in haar leven: “Als de publieke zaak je eenmaal heeft geraakt, blijf je daarmee voor altijd verbonden.”
Met haar ervaring als burgemeester en haar lange staat van dienst in Vlagtwedde, wil Kompier als lijstduwer een positieve bijdrage leveren aan de PvdA en aan de gemeente. “Ik gun Westerwolde een sterk en sociaal team, lokaal betrokken en vol ambitie. Samen Sterk!”
Bron: Jan Feiken