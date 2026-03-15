Noordster wint van Heiligerlee



OUDE PEKLA – Sinds Kenny Koning dit seizoen tussentijds het trainersstokje overgenomen heeft gaat het weer de goede kant op met Noordster. Vanmiddag werd er met 4-2 gewonnen van Heiligerlee.



Door Gert Meulman

De bezoekende ploeg van trainer Ard Leeraar kampt al wekenlang met vele blessures. “Er komen er iedere week meer bij en ik ben dan ook blij dat Erwin Aukes er na een hamstringblessure vandaag weer bij is”. Zijn ploeg begon niet fel genoeg aan de wedstrijd, wat resulteerde dat men binnen de kwartier al tegen een 2-0 achterstand aankeek.

Milan de Vroome kopte uit een hoekschop van Romano Bruintjes binnen en na een steekbal van Sulayman Bah kwam Aaron Meijerhof vrij voor doelman Kevin Tieks, die hierbij helemaal niets in de weg legde. Daarna leek de fut er even volledig uit bij de Kloosterholtjers.

Noordster moest noodgedwongen vroeg wisselen; Lars Hulzebos kwam voor de geblesseerd geraakte Roy Lap. Milan de Vroome schoot nog een keer rakelings naast, waarbij hij volgens zijn maten beter af had kunnen leggen.

Na een half uur spelen kwam de thuisploeg op 3-0, uit een voorzet van De Vroome was het Sulayman die van dichtbij Tieks kansloos liet. Pas na dit derde tegendoelpunt kreeg de ploeg van Leeraar wat meer vat op het spel, wat gelijk resulteerde in een aantal kansen. Zo had Gert Reininga tot twee keer moeten scoren, iets wat hij vijf minuten voor het rustsignaal wel deed, 3-1.



De tweede helft was het van beide kanten een stuk slechter wat er qua spel op de mat werd gelegd. Er werd vooral slordig gespeeld en bij de Sterren leek het in het geheel niet op wat ze in de eerste helft hadden laten zien. Pas na een kwartier kwam Robert Tieks in vrije koppositie vlak voor de goal. Zijn kopbal ging echter te zwak gekopt over.

Jeroen Jager en Mike Ottter kwamen voor de Kloosterholtjers binnen de lijnen en met nog een kwartier te spelen maakte Olaf Gelderloos op knappe en beheerste wijze de 3-2. In het laatste kwartier kwam de bij Noordster ingevallen Mohamad Bouzan alleen voor Tieks, de laatste bracht knap redding.

Vlak voor het eindsignaal maakte aanvoerder Ryan Erents met een kopbal uit een corner de voor Noordster verlossende 4-2. Kemy Nieland, de verdediger van Heiligerlee liep daarna nog tegen zijn tweede gele kaart op en kon voortijdig vertrekken.



Kenny Koning: ‘Ik vond ons het eerste half uur heel goed spelen en we kwamen vrij makkelijk op 3-0. Daarna sloop er bij ons wat gemakzucht in en verzuimden we om nog verder uit te lopen. Dan valt die 3-1 vlak voor rust. De tweede helft hebben we het gewoon heel slecht gedaan. Wij voetbalden vanuit de organisatie veel te onrustig, verdedigend werd er wat trager terug gelopen. Zij maakten de 3-2 en dan weet je dat ze nog wel wat meer gaan proberen. We hebben het toen iets anders neergezet. Toen bleef het gevaar wel weg. Toen hadden we zelf wel weer uit moeten lopen met die kans vrij voor doel. Uiteindelijk gooien we hem vanuit een corner wel op slot en toen was het wel klaar’.



Ard Leeraar: ‘We hebben de wedstrijd in het eerste half uur weggegeven. Wij zijn niet scherp begonnen. Voor de wedstrijd hebben we het erover gehad dat zij een jonge ploeg zijn die enthousiast zal beginnen en dan moeten we eigenlijk ervoor zorgen dat we ze gelijk beetpakken. En dat gebeurde niet. Door blessures had ik wat omzettingen in mijn elftal, maar daar lag het niet aan. Wel hebben we Niels (Eden) naar voren gezet om wat meer te bikkelen. We kwamen verdiend met 3-0 achter en dan had het ook nog wel 4 of 5-0 kunnen wezen. En daarna kregen we nog wat kansjes, Gert (Reininga) maakt er dan nog eentje, maar had er meer kunnen maken. In de rust hebben we de puntjes op de i gezet en iedereen was zich er ook wel van bewust dat er een stapje bij moest. Dat hebben we de tweede helft wel gedaan. Noordster krijgt dan vanuit de counter kansen, dat weet je gewoon, dat kan gebeuren. Als Noordster die kansen afmaakt dan ga met een nog hogere nederlaag van het veld. Maar dat gebeurde niet en hielden ze ons in leven natuurlijk. Dan wordt het 3-2 en krijgen ze het ook nog benauwd. Maar we konden niet doordrukken en dat is jammer.

Tekst en foto’s: Gert Meulman