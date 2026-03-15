Ontspannen zondagochtend met Educa Symfonia

VEENDAM – Zondagochtend 22 maart staat symfonieorkest Educa Symfonia in de foyer van vanBeresteyn. Tijdens dit koffieconcert combineert het orkest licht klassieke muziek en geliefde filmmuziek, de ideale start van de zondagmorgen voor jong en oud.
Tijdens dit ontspannen concert draait het niet alleen om luisteren, maar ook om beleven en begrijpen. Educa Symfonia neemt het publiek mee in het verhaal achter de muziek. Wat wilde de componist vertellen? Hoe vertaalt het orkest die bedoeling naar klank en samenspel? Op toegankelijke wijze worden muzikale keuzes en emoties uitgelegd, waardoor de muziek nog meer tot leven komt.
Daarnaast maken bezoekers kennis met de musici en hun instrumenten. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen, waardoor het concert een interactieve ervaring wordt. Juist die betrokkenheid maakt dit koffieconcert zo bijzonder. Zo wordt klassieke muziek voor iedereen toegankelijk en verrassend dichtbij gebracht.
Datum: Zondag 22 mrt 2026
Aanvang: 11.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn