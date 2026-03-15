Oost-Groningen promoot damsport

WINSCHOTEN – De damsport in de regio Oost-Groningen werd zaterdag 14 maart gedragen door de activiteiten van Damclub Meeden en Damclub Winschoten. De goedgevulde damkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) kent namelijk alle zaterdagen één of meerdere activiteiten. Zaterdag 7 maart stonden maar liefst 3 jeugdtoernooien op de damkalender, namelijk in Winsterwijk, Harderwijk en Winschoten. Met 80 personen, waarvan een kleine 40 spelers, mocht het jeugdtoernooi in Winschoten zich verheugen in een grote publieke belangstelling.

Damdag Meeden

Maar liefst 56 liefhebbers trokken zaterdag 14 maart naar MFC De Rode Beuk in Meeden voor de onderhand traditionele damdag, georganiseerd door de plaatselijke damclub.

De spelers kwamen onder andere uit Woudsend, Leeuwarden, Surhuisterveen, Heerenveen, Wolvega, Emmeloord, Leek, Hijken, Groningen, Hoogeveen, Westerhaar, Dedemsvaart, Emmen, Delfzijl, Muntendam, Finsterwolde, Oude Pekela, Blijham, Uithuizen, Scheemda, Veendam, Heiligerlee, Bad Nieuweschans en Winschoten. In groepjes van vier werd gedamd in hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse, onder een speeltempo van 1 uur per speler/partij.

Egbert Wierenga, Sietze Rops, Jilje Scheeringa en Jan Starke die naast lid van Meeden tevens op de ledenlijst staan van Damclub Winschoten, was Winschoten nog vertegenwoordigd met Anke Sijbesma, Antoon Nijmeijer, Rob Knevel en Janick Lanting. Alle 8 spelers kwamen op het podium namelijk in de hoofdklasse Rob Knevel en Egbert Wierenga een 2e prijs. Daarvoor moest Rob nog barrage spelen met Bertwin Letteboer uit Westerhaar en Egbert barrage met zowel Bert Hondert als Anne Dekker uit Heerenveen. In de 1e klasse Janick Lanting en Jan Starke beide een 1e prijs. Janick na barrage met Jaap Hugen uit Hoogeveen en Jan na barrage met Henk Doedens uit Heiligerlee. In de 2e klasse werd Jilje Scheeringa 2e in zijn groep. Antoon Niemeijer 1e, Sietze Rops 2e en Anke Sijbesma een 3e prijs. Toernooiwinnaar werd overigens MF Henk Kalk uit Veendam en lid van DC Meeden.

Halve finale NK-Rapid pupillen in Hoogeveen

De KNDB heeft het jeugddammen hoog in het vaandel staan, waarbij voor alle leeftijdscategorieën, het hele seizoen, een keur aan toernooien op de wedstrijdkalender staan, Onder de jeugdspelers vallen de benjamins (vanaf 6 jaar), welpen, pupillen, aspiranten en junioren. In het jaar dat een speler 20 jaar wordt vallen ze in de seniorencategorie. Zo stond voor de combinatie pupillen en welpen de halve finale om de NK-titel Rapid dammen op het programma. Een kleine 60 pupillen en welpen kwamen vervolgens in Katwijk en Hoogeveen aan de start. Beide groepen werkten daarbij 7 ronden zogenaamd “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 15 basisminuten + 10 seconden bonus voor elke zet”. Dit “laagdrempelig” toernooi greep Damclub Winschoten met beide handen om Thijs Jongsma, Elisa de Gier, Ryan en Evelyn Boersbroek af te vaardigen naar “Het Knooppunt” in Hoogeveen. In de eerste plaats deden de jonge spelers de nodige wedstrijdervaring op met als belangrijk aspect het spelen tegen leeftijdsgenoten. Thijs en kwam tot 2 punten, Elisa en Ryan elke 4 punten en Evelyn scoorde 6 punten. Dit kwartet spelers is de komende 2 seizoenen zelfs nog speelgerechtigd voor deze Halve finale.

Provinciaal Gronings kampioenschap voor basisscholen

Zaterdag 21 maart wordt in Het Hogeland College (HHC) in Warffum het provinciaal kampioenschap voor basisscholen afgewerkt. Dat gebeurt in 2 leeftijdscategorieën, namelijk groep 3 t/m 6 de welpen en groep 7/8 de pupillen. De Regio Oost-Groningen wordt dan vertegenwoordigd bij de groep welpen door CBS Mons Sinaï 1 en 2 uit Heiligerlee en CBS Maranatha uit Winschoten. Bij de pupillen zijn dat CBS Annewieke uit Scheemda, CBS de Loopplank Blijham en CBS Maranatha uit Winschoten. De schoolteams proberen zich dan te plaatsen voor de Landelijke ½ finale op zaterdag 18 april.

Bron: Geert Lubberink