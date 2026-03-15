Swingin’ Seniors zoekt nieuwe muzikanten

APPINGEDAM – Swingin’ Seniors is op zoek naar nieuwe muzikanten.
Hoewel het Damster blaasorkest Swingin’ Seniors het afgelopen jaar drie nieuwe muzikanten mocht ontvangen, bestaat er behoefte aan nieuwe aanwas. Zoals dat bij een seniorenorkest gaat, daalt het aantal muzikanten door natuurlijk verloop.
Het orkest heeft in 2024 onder dirigent Liesbeth Blaauw een nieuw begin gemaakt met moderner repertoire en een aanpak gericht op goed samenspel. Zij maakt van elke repetitie een feestje en weet ieders muzikaliteit tot zijn recht te laten komen.
Liesbeth: “We maken muziek op koper, hout en slagwerk. Voel je je nog net niet helemaal senior of zit swingen net iets minder in je bloed, voel je ook dan welkom.”
De Swingin’ Seniors repeteren op donderdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur, in het gebouw van Cadanz Welzijn, Burgemeester Klauckelaan 16 in Appingedam. Belangstellenden kunnen dan komen kijken en luisteren.
Meer informatie op de website: swingingseniors-appingedam.nl
Bron: Swingin’ Seniors