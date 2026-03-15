VCP stelt schriftelijke vragen over sluiting Veteranenhuis

WINSCHOTEN – De Verenigde Communistische Partij (VCP) stelt schriftelijke vragen aan het college van de gemeente Oldambt over de sluiting van het veteranenhuis.
In een historische pand aan de Blijhamsterstraat 11 in Winschoten heeft de toenmalige Stichting De Veerkracht in maart 2023 een veteranenhuis gerealiseerd voor veteranen, geüniformeerden en belangstellenden. Naast de reguliere inloopmomenten organiseerde Inloophuis Northbase ook speciale bijeenkomsten, activiteiten en workshops. Op 15 september 2023 werd het veteranenhuis officieel door burgemeester Cora-Yfke Sikkema geopend.
Northbase bood een veilige haven: een plek waar de bezoekers zichzelf konden zijn, zich veilig voelen en hechte kameraadschap beleefden.
In december meldde het bestuur op Facebook dat er sprake was van een overgangsfase van het huidige bestuur van stichting Het Veteranenhuis naar een nieuw bestuur. Het oude bestuur werd gevormd door leden van Stichting De Veerkracht uit Assen. Binnen enkele maanden zou de samenstelling van het nieuwe bestuur zijn afgerond. Vanaf 20 december 2025 is Inloophuis Northbase gesloten.
Naar aanleiding van berichten in de media over het sluiten van Inloophuis Northbase heeft de fractie van de VCP de volgende vragen voor het college:
Het veteranenhuis vervulde een belangrijke functie voor veteranen en andere doelgroepen in onze gemeente. Het plotselinge beëindigen van dit veteranenhuis roept bij de VCP en de inwoners vragen op over het verloop hiervan.
-Op welke manier is het initiatief voor het veteranenhuis Noordbase ontstaan?
-Wanneer is bij het college voor het eerst duidelijk geworden dat er financiële problemen waren bij het veteranenhuis?
-Wat zijn volgens het college de belangrijkste oorzaken hiervan?
-Welke rol heeft de verantwoordelijke wethouder in het hele traject gespeeld tot het uiteindelijke stoppen van het veteranenhuis?
-Wanneer is het college actief betrokken geweest bij de besluitvorming rondom het verloop van deze voorziening?
-Heeft er overleg plaats gevonden met betrokken organisaties over de ontstane problemen?
-Bestaan er rapportages of andere verslaglegging van deze overleggen die men indien gewenst tot inzage kan krijgen?
-Waarom is de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd over de problemen en het dreigende einde van deze voorziening?
-Waarom lijkt berichtgeving via de media eerder bekend dan via de communicatie richting de raad?
-Welke alternatieven of ondersteuning biedt de gemeente aan deze doelgroep?
-Wat zijn de financiële gevolgen van de gekozen oplossing voor de gemeente?
Bron: VCP, Gea Geerdes