Westerwolde gaat op bezoek bij Drieborg

DRIEBORG, VLAGTWEDDE – Voor Westerwolde staat zondagmiddag 15 maart de uitwedstrijd tegen Drieborg op het programma.
Op het meestal zwaar te bespelen veld op sportpark Lubbert Bruins, waar de wind vaak vrij spel heeft, is het aan Westerwolde om de jammerlijke nederlaag in eigen huis tegen Drieborg in het laatste weekend van oktober weg te poetsen. Onder meer door het missen van twee strafschoppen in die wedstrijd, leed men een gevoelige 2 – 1 nederlaag. De winnende treffer van de Drieborgers kwam tot stand in de ruim bemeten extra tijd van die wedstrijd. En hoewel Westerwolde over de gehele wedstrijd gezien de bovenliggende partij was, bleef het dus met lege handen achter. Gelet op eerdere competitiewedstrijden in en tegen Drieborg zal het voor de ploeg van trainer Mark Kruize ook komende zondagmiddag geen vanzelfsprekende zaak zijn de punten mee terug te nemen naar Vlagtwedde. Maar als het scorend vermogen wat kan worden opgekrikt, moet het mogelijk zijn zich ook na deze wedstrijd in de top van het klassement te handhaven.
Drieborg
Drieborg staat op dit moment achtste in de tussenstand. Van de dertien gespeelde wedstrijden werden er vier gewonnen, werd er drie keer gelijk gespeeld en gingen er zes wedstrijden verloren. Deze resultaten tot dusver komen neer op een puntentotaal van 15, waarbij een doelsaldo van 23 – 27 hoort.
Westerwolde
Na de vermakelijke 4 – 4 afgelopen zondag in eigen huis tegen Gasselternijveen, komend weekend dus de mogelijkheid voor Westerwolde zich te revancheren tegen Drieborg. Mochten er drie punten aan het totaal kunnen worden toegevoegd, dan handhaven aanvoerder Rudolf Riks en zijn teamgenoten zich in de top van het klassement en is het in de achtervolging op Veelerveen vooral te bezien hoe de wedstrijd tussen SPW en Gasselternijveen uitpakt. Westerwolde begint aan de wedstrijd van zondagmiddag met 25 punten uit 14 wedstrijden en een doelsaldo van 30 – 25.
Algemeen
Scheidsrechter bij Drieborg – Westerwolde is dhr. J.G. May uit Groningen. De wedstrijd op sportpark Lubbert Bruins in Drieborg aan de Oudeweg 2 begint om 14.00 uur en hopelijk zijn er ook nu weer vanuit Vlagtwedde de nodige toeschouwers die de roodwitten komende zondagmiddag gaan ondersteunen in hun strijd zich te handhaven in de top van de vierde klasse B.
Bron: HJ Pleiter