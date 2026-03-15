Westerwolde revancheert zich ten opzichte van Drieborg en wint met 3-1

DRIEBORG – Waarschijnlijk zullen veel spelers, begeleiders en aanhangers van Westerwolde zondagmiddag 15 maart afgereisd zijn naar Drieborg met in het achterhoofd nog de schlemielige nederlaag op De Barlage in Vlagtwedde in het laatste weekend van oktober van het vorig jaar. In de ultieme slotfase werd er toen, mede door het missen van twee strafschoppen, met 2 – 1 verloren van de dijkbewoners. Tijd om iets recht te zetten en daar slaagden de mannen van trainer Mark Kruize deze zondagmiddag dan ook in voldoende mate in. Hoewel er geen hoogstaand spelniveau op de zwaar te bespelen grasmat werd gelegd, zorgde de nimmer aflatende inzet van de Vlagtwedders er voor dat er een prima 3 – 1 overwinning uit het vuur werd gesleept. Man van de wedstrijd werd Julian Smid die in de tweede helft binnen een paar minuten zowel de tweede als derde treffer van Westerwolde voor zijn rekening nam. Met deze overwinning blijft Westerwolde nog steeds op een prima manier meedoen in de top van de ranglijst.

Toch had de wedstrijd compleet anders kunnen verlopen als doelman Bas Boonman van Westerwolde al in de 5e minuut de ingeschoten strafschop door Sven Glazenburg niet uit de voor hem rechterbenedenhoek had geranseld. Scheidrechter May uit Groningen kende de elfmeter toe nadat Luca Kiers op de rand van het strafschopgebied een aanvaller van Drieborg onreglementair had afgestopt. Langzamerhand bouwt Boonman de reputatie op een echte “penaltykiller” te zijn. Maar het was Westerwolde dat in de 20e minuut op voorsprong kwam. Gedragen door de vrij spel hebbende wind werd een hoog ingebrachte bal door René v.d. Laan niet op de juiste manier beoordeeld door de jonge doelman Coen de Graaf van Drieborg en onder de noemer van “keepertje, keepertje, wat doe je nou ….” tikte hij de bal achterwaarts in het eigen doel: 0 – 1. Hoewel Westerwolde vaart bleef maken en probeerde de voorspong uit te breiden, was een slippertje van Tex van Kalmthout in de 30e minuut de aanleiding tot de gelijkmaker van Drieborg. Door dit foutje kreeg Steffan Kuipers namens Drieborg vrije doorgang richting het doel van Bas Boonman en met een goed geplaatst schot in de lange hoek gaf hij de eveneens jonge goalie van Westerwolde het nakijken. Met deze op zich terechte tussenstand besloot arbiter May, die de wedstrijd verder naar behoren onder controle had, spelers en begeleiding naar de kleedkamers te sturen.

Vanaf acquit probeerde Westerwolde na de pauze de gemiddeld open wedstrijd in handen te nemen en bestookte het doel van Drieborg met een serie goede aanvallen. En toen Kevin v.d. Laan in de 52e minuut flink doch reglementair doorging op doelman De Graaf, belandde de bal plots voor de voeten van de geheel vrijstaande Julian Smid. Beheerst schoot hij de bal in het verlaten doel van Drieborg: 1 – 2. En twee minuten later was het opnieuw raak. Na goed doorzetten van de deze middag enigszins ongelukkig spelende René v.d. Laan, wist hij de bal op prima manier bij de bij de tweede paal geheel vrijstaande Julian Smid te krijgen. Voor laatstgenoemde was het een koud kunstje zijn tweede treffer van de middag binnen te schieten: 1 – 3. Voor Drieborg het sein enige wissels door te voeren en mede hierdoor kwam Westerwolde in het laatste kwart van de wedstrijd meer en meer onder druk te staan. De sporadische uitvallen van de roodwitten werden niet met de nodige nauwkeurigheid uitgevoerd en daardoor bleef Drieborg in dit deel van het duel de bovenliggende ploeg wat betreft het spelbeeld. Echter, verder dan een serie hoekschoppen kwamen de mannen van trainer Kevin Weerd niet. Even dreigde het treffen vlak voor het eindsignaal na enig duw- en trekwerk in het strafschopgebied van Westerwolde een iets onvriendelijker karakter te krijgen, maar na het uitdelen van een gele kaart aan beide “boosdoeners” kon de wedstrijd door arbiter May in goede harmonie worden afgesloten.

Hoewel Westerwolde na het ook deze middag winnende Veelerveen (6 – 1 tegen Zevenhuizen) het minste aantal verliespunten heeft in 4B tot dusver, blijft het dringen om de tweede en derde plaats op de ranglijst. En met het oog op de nacompetitie zijn beide plaatsen in de eindstand ook dit seizoen weer van belang. Zoals het er nu voorstaat kunnen nog zes ploegen hierop aanspraak maken. Voor Westerwolde is het zaak de eerstkomende wedstrijd (zondag 22 maart – 14.00 uur) tegen Bareveld op De Barlage tot een goed einde te brengen, waarna op zondag 29 maart en zaterdag 4 april de toppers tegen respectievelijk SPW en Veelerveen op het programma staan. Er staat voor iedereen die Westerwolde een warm hart toedraagt dan ook nog een leuk slot van deze op zich spannende competitie te wachten.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman (K) – Tim Huls – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout – Peter Beens (70e min. Sander van Hoorn) – Julian Smid (70e min. Wilco Huls) – Luca Kiers – Kevin v.d. Laan – Joran Luijten – Frank Riks – René v.d. Laan (80e min. Lars te Bokkel)

Scheidsrechters: dhr. J.G. May uit Groningen

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 100

Bron en foto’s: HJ Pleiter