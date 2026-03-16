BBB Westerwolde doet mee aan de gemeenteraadverkiezingen

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 16 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST NOG BUIEN | NA MORGEN ZONNIG

Na de regen en de wind vannacht is het vandaag eerst nog wisselvallig. Want er zijn een paar buien en er staat nog een matige tot vrij krachtige westenwind. Maar vanmiddag komen er meer en meer opklaringen en vrijwel overal blijft het dan droog. Maximumtemperatuur vanmiddag ca. 9 graden en een afnemende wind.

Vanavond neemt de bewolking weer toe en in de loop van vannacht en morgenochtend valt er af en toe wat regen of motregen (vooral morgenochtend). Morgenmiddag is het meest droog en dan breekt de zon af en toe door. Maximum morgen rond 11 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot zuid.

Maar woensdag is het zonnig, en met een zwakke tot matige zuidoostenwind stijgt de temperatuur dan tot ca. 15 graden. Donderdag komt daar nog een graadje bij want dat is een zonnige en rustige dag. Maximum op donderdag dus rond 16 graden, maar ‘s nachts nog koud met kans op nachtvorst aan de grond. Vrijdag komt de wind uit het noordoosten en dat geeft iets frisser weer. Maar het blijft ook later deze week droog en overwegend zonnig.