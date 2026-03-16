Don Ceder op bezoek bij ChristenUnie Stadskanaal

STADSKANAAL – Op uitnodiging van de ChristenUnie was 2e kamerlid Don Ceder in Stadskanaal.
Lijstrekker Twan Moes, raadslid Arjen Tamsma, lijstduwer Frits van der Heide en kandidaat raadslid René Fietje hadden bij het gesprek Ties de Vries, namens Helping Hands en Seth Obbink, namens Stichting Gave uitgenodigd.
Er is o.a. gesproken over de asielopvang en hulp aan vluchtelingen en de Stadskanaalster inzet met de Noodopvang. Waar lopen vrijwilligers tegen aan? Hoe kan de Tweede Kamer hun verantwoordelijkheid hierin nemen?
Ook is er gesproken over de inzet van onze Tweede Kamerfractie voor de Nedersaksenlijn en belemmeringen m.b.t. de woningbouw.
Het was een waardevol gesprek! Don Ceder was onder de indruk hoeveel werk er wordt verzet in onze gemeente.
Het is goed dat was als lokale raadsfractie korte lijntjes hebben met volksvertegenwoordigers en bestuurders in Den Haag!
Bron: ChristenUnie Stadskanaal