Elly Knevelman bedankt Jolanda, Janneke en Lex

PEKELA – Woensdag 18 maart mag Pekela kiezen voor een nieuwe volksvertegenwoordiging. Helaas doen de VVD en lijst Lex Kupers deze keer niet meer mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf deze plek wil ik Jolanda Fridrichs, commissielid Janneke Westers (beide VVD) en Lex Kupers bedanken voor de jarenlange samenwerking. Soms met verschillen en overeenkomsten maar altijd met het gezamenlijke doel om Pekela leefbaar en sociaal te houden.
Daarom, bedankt Jolanda, Janneke en Lex en geniet van alle vrije tijd die jullie aan de toekomstige generatie gaan besteden!
Namens de gezamenlijke fractie van GroenLinks-PvdA Pekela,
Elly Knevelman
