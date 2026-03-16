Gemeentebelangen Oldambt: meer invloed van inwoners via burgerberaad

OLDAMBT – Gemeentebelangen Oldambt (GBO) wil inwoners meer invloed geven op belangrijke keuzes in de gemeente. Daarom stelt de partij voor om ook in Oldambt te gaan werken met een burgerberaad, naar voorbeeld van de gemeente Het Hogeland.
Recente ervaringen in Het Hogeland
In een burgerberaad denkt een gelote en representatieve groep inwoners mee over een concreet en duidelijk afgebakend vraagstuk. De deelnemers komen met voorstellen en aanbevelingen die de gemeenteraad nadrukkelijk meeweegt bij zijn besluiten. In Het Hogeland zijn de resultaten van het burgerberaad onlangs gepresenteerd. Daaruit blijkt dat deze aanpak leidt tot meer betrokkenheid en breder draagvlak voor besluiten.
“Wij hebben met belangstelling gevolgd hoe Het Hogeland dit heeft aangepakt,” zegt fractievoorzitter Albert Kuiper. “Nu de resultaten bekend zijn en positief worden beoordeeld, vinden wij dat ook Oldambt serieus moet kijken naar deze vorm van inwonersparticipatie.”
Meer ruimte voor inwoners
Volgens Kuiper kan een burgerberaad een waardevolle aanvulling zijn op de manier waarop inwoners nu bij gemeentelijke plannen worden betrokken. “Het geeft inwoners niet alleen de mogelijkheid om mee te praten, maar ook om samen tot doordachte voorstellen te komen.”
Vertrouwen versterken
Volgens Kuiper versterkt het burgerberaad het vertrouwen tussen inwoners en gemeente. “Het sluit goed aan bij hoe wij lokale democratie zien: inwoners niet alleen laten meepraten, maar hen vanaf het begin actief betrekken bij belangrijke keuzes. De gemeenteraad blijft verantwoordelijk voor de uiteindelijke besluiten, maar benut de kennis en ideeën uit de samenleving beter.”
Gemeentebelangen Oldambt stelt voor het burgerberaad in te zetten bij grote en complexe vraagstukken in Oldambt. “Als we het vertrouwen willen versterken en besluiten beter willen laten aansluiten bij wat er leeft, dan moeten we blijven vernieuwen,” aldus Kuiper.
Bron: Fractievoorzitter Albert Kuiper