GroenLinks Westerwolde: Laat uw stem horen op 18 maart

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een bericht, ingezonden door Astrid Warntjes, GroenLinks Westerwolde.



U wilt dat er naar u geluisterd wordt, dat u serieus genomen wordt. Dat is logisch, zeker in de

gemeentepolitiek. Het gaat tenslotte over uw buurt, uw toekomst en uw dagelijks leven. Voor

GroenLinks Westerwolde is dat ook belangrijk. Want een sterke gemeente maak je samen.



Het begint met luisteren

Daarom wil GroenLinks weten wat er speelt in onze gemeente en gaan we regelmatig op pad. Zo

organiseren we politieke cafés. Hierbij nodigen wij u uit om mee te komen denken en praten. We

willen horen wat er speelt in de gemeente, waar uw zorgen liggen, waar u tegen aan loopt. Want

samen maken we betere plannen.



Jongeren een stem geven

Jongeren hebben eigen ideeën over wonen, klimaat, onderwijs en mentale gezondheid. Toch

worden ze niet betrokken bij beslissingen. Een jongerenraad kan dat veranderen. Daarin kunnen

jongeren hun ideeën delen en advies geven aan de gemeente. Zo krijgen zij een echte stem in

beslissingen die hun leven en toekomst bepalen. Dat zorgt niet alleen voor betere plannen, maar is

tevens een investering in de toekomst van onze lokale democratie.



Dorpen een stem geven

Naast inspraak is er ook behoefte aan echte zeggenschap. Met een burgerbegroting krijgen

inwoners zelf invloed op een deel van het gemeentegeld. Zij mogen meedenken en meebeslissen

waar dat geld in hun dorp naar toe gaat. Dit leidt tot andere prioriteiten, dichter bij wat er in de

dorpen leeft. Maar misschien nog belangrijker, het proces zelf versterkt het gemeenschapsgevoel

en wederzijds begrip. Zo werken we samen aan een prettige leefomgeving.



De natuur een stem geven

Wanneer de natuur geen stem krijgt, raken haar behoeften al snel ondergeschikt aan korte-

termijnbelangen. Meer stenen in plaats van groen. Snelle oplossingen in plaats van duurzame

keuzes. Terwijl een gezonde leefomgeving direct samenhangt met onze eigen gezondheid,

veiligheid en welzijn. Daarom geeft GroenLinks de natuur een stem. Want zorgen voor de natuur is

zorgen voor onze toekomst.

Laat uw stem horen op 18 maart en stem!



Astrid Warntjes, GroenLinks Westerwolde