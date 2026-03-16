GroenLinks Westerwolde ondertekent het Regenboog Stembusakkoord

WESTERWOLDE – Vrijdag 6 maart heeft GroenLinks Westerwolde het Regenboog Stembusakkoord 2026 ondertekend.
Hiermee benadrukken ze dat ze zich de komende collegeperiode in gaan zetten voor een diverse en inclusieve gemeente.
Een gemeente waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. Voor GroenLinks betekent dat niet alleen mooie woorden, maar ook concreet beleid.
Wat kan een gemeente bijvoorbeeld doen?
• discriminatie en geweld tegen LHBTI+ mensen actief aanpakken
• scholen ondersteunen bij aandacht voor respect en acceptatie
• veilige ontmoetingsplekken en activiteiten mogelijk maken
• regenboogbeleid opnemen in zorg, sport en welzijn
• zichtbaar laten zien dat iedereen welkom is in onze gemeente
Want een inclusieve gemeente ontstaat niet vanzelf. Daar moet je samen aan blijven werken.
En daar werkt GroenLinks vanzelfsprekend aan mee.
Bron: GroenLinks Westerwolde