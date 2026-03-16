Hart voor Winschoten-dag brengt hoop en verbinding

WINSCHOTEN – Zaterdag 14 maart stond Winschoten in het teken van de Hart voor Winschoten-dag. Ruim vijftien vrijwilligers trokken de stad in om inwoners een hart onder de riem te steken.

De vrijwilligers verdeelden zich over verschillende activiteiten. Een groep ging in gesprek met inwoners van Winschoten, luisterde naar hun verhalen en sprak met hen door over hun leven en hun dromen. Tegelijkertijd werd er gesport met een groep jongvolwassen asielzoekers. Dat gebeurt inmiddels al vaker binnen de tweewekelijkse sportcommunity die de stichting organiseert.

Andere vrijwilligers bezochten een verzorgingshuis, waar samen spelletjes werden gespeeld en gezellig tijd werd doorgebracht met ouderen. Ook werden er in bepaalde straten huis aan huis zakken aardappelen uitgedeeld als praktische hulp aan de bewoners.

Een van de vrijwilligers vertelt enthousiast: “Het kost je maar een zaterdagmiddag, en je gaat met meer dan een voldaan gevoel naar huis. Ik ga een abonnement nemen en elke maand meedoen.”

Volgens Jan Verbree, die als “Werker in de Oogst” betrokken is bij Geloof in Oldambt en de dag organiseerde, gingen de vrijwilligers moe, maar vooral dankbaar naar huis.

“Het is prachtig om te zien hoe mensen elkaar ontmoeten. Er werd koffie gedronken, geluisterd naar verhalen en gebeden met mensen. Je merkt dat zulke momenten impact hebben onder ons als Winschoter bevolking.”

De Hart voor Winschoten-dag wordt iedere tweede zaterdag van de maand georganiseerd. Vrijwilligers kwamen uit verschillende kerken in Winschoten e.o., maar ook mensen zonder kerkelijke achtergrond doen mee.

“Het belangrijkste is niet uit welke kerk je komt,” aldus Verbree. “We willen samen een beweging van geloof, hoop en liefde zijn in Winschoten. Het raakt ons als mensen in eenzaamheid leven of moeite hebben om rond te komen. We kunnen niet alle problemen oplossen, maar we kunnen tenminste een beetje goed doen en daarmee misschien een glimlach brengen.”

De middag begint steeds met een gezamenlijke lunch, waarbij vrijwilligers elkaar leren kennen en een korte toerusting krijgen voor de activiteiten. Na afloop wordt de dag afgesloten met een patatje en het delen van de ervaringen.

Sinds januari organiseert Geloof in Oldambt deze activiteiten ook in Winschoten. “Het is mooi dat we in verschillende dorpen in Oldambt samen geloof en een hoop liefde uit mogen delen aan iedereen die dat wil ontvangen.”

Meer informatie over alle activiteiten kunt u vinden op www.geloofinoldambt.nl.

Bron/foto’s: Bert Noteboom