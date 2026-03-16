Het nieuwe boek van Linda de Vries is verschenen

ZUIDBROEK – Linda de Vries uit Zuidbroek, fervent ‘boomzitter’, is vaak in de natuur terug te vinden. De natuur is op haar beurt weer vaak terug te vinden in Linda’s gedichten. Ze lezen als een mooie buitenwandeling, waar haar liefde voor de natuur en dieren zich ook van de lezer eigen maakt. Zo vormen haar verzen een welkome pauze van de dagelijkse ratrace die ons leven is. Met haar debuutbundel De laatste zwanen nodigt ze jou uit om even bij te komen. Deze dichtbundel wordt vanaf vrijdag 20 maart uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.
Dit is een verzenbundel voor het leven. Dus absoluut niet voor heel even. Voor eenieder toegankelijk.
Het neemt je mee de natuur in. Even weg van alle dagelijkse beslommeringen. Het kan je raken, het kan je goed doen. En wel op precies de juiste momenten. Ontvangen van dat wat men in het leven nodig heeft. Dat maakt De laatste zwanen uniek in eigen soort. Het is wonderlijk om wederom te ontdekken, de natuur en de dieren te kunnen aanschouwen. Helaas vergeten wij dit door ons te drukke leven, waar niks mis mee is. Wat gewoon zo is. Het even op adem komen, daar is dit verzenboek voor gekomen. Om alles even los te laten, ook al weet men niet hoe.
Over de auteur
Linda de Vries schrijft vanaf haar zevende verhalen en versjes. Ze is geboren op 28 december 1989 te Groningen. De verzen hebben betrekking op het leven en haar leven zelf. Ze heeft vakantie als zij lekker in haar vel zit. Veel heeft deze dame nimmer nodig. Ze leeft en loopt haar eigen weg. Net als ieder ander. Ook is ze als een meester in het ‘boom zitten’. Naast het zitten is ze zeer ambitieus en een tikkeltje serieus. Tevens vol met humor en sarcasme. Met haar romig gevulde rugzak loopt ze door het leven. Ze staat aan het begin van haar leven.
Titel: De laatste zwanen – Verzen voor het leven
Auteur: Linda de Vries
Verschijningsdatum: 20-03-2026
ISBN: 9789465283722
Bron: Boekscout