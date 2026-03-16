Indringende thriller The Secret Agent in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandagavond 23 maart vertoont Filmhuis vanBeresteyn de indringende thriller The Secret Agent van regisseur Kleber Mendonça Filho. Deze internationaal geprezen film toont niet het expliciete geweld, maar juist de beklemmende stilte van het leven onder een dictatuur.
Terwijl de militaire dictatuur in Brazilie in 1977 steeds wredere maatregelen oplegt, is Marcelo op de vlucht. In de hoop zich te herenigen met zijn zoontje arriveert hij in Recife, juist tijdens de uitbundige carnavalsweek. Hij vindt onderdak bij een groep gelijkgestemden en neemt een valse identiteit aan.
Maar al snel blijkt dat Recife verre van het veilige toevluchtsoord is waarop hij hoopte. In een stad waar wantrouwen onder de oppervlakte sluimert en gevaar zich verschuilt in stilte, wordt Marcelo geconfronteerd met een realiteit die hem steeds verder in het nauw drijft.
Met een krachtige hoofdrol van Wagner Moura (bekend van onder meer Narcos) en sterke bijrollen van Gabriel Leone en Maria Fernanda Cândido, is The Secret Agent een meeslepende combinatie van drama, misdaad en thriller. Met zijn zorgvuldig opgebouwde spanning en subtiele regie is The Secret Agent een intense filmervaring die nog lang nazindert.
Datum: Maandag 23 maart 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn