Kinderen openen met volkslied de Grunneger Week in Bolderbörg

VLAGTWEDDE – In woonzorgcentrum de Bolderbörg is de Grunneger Week van start gegaan. Leerlingen van basisschool De Clockeslach uit Vlagtwedde openden de week door samen met bewoners het Gronings volkslied te zingen. De week staat volledig in het teken van de provincie Groningen en de Groninger taal.
Voor veel bewoners is het thema herkenbaar en dierbaar. “Vaak vinden ze het heel mooi,” vertelt activiteitenbegeleider Sandra Venema. “We hebben natuurlijk ook mensen die hier niet vandaan komen en voor hen is het soms wat lastiger. Maar we proberen iedereen erbij te betrekken en uitleg te geven.”
Volgens de organisatie is aandacht voor streektaal belangrijk, omdat die langzaam verdwijnt. “Je merkt dat de taal in de loop van de tijd verbastert of zelfs helemaal weggaat,” aldus Venema. “Dat is jammer, want veel bewoners beheersen het Gronings nog heel goed. Daarom vinden we het belangrijk om er aandacht aan te besteden.”
De komst van de kinderen zorgt bovendien voor extra levendigheid in het zorgcentrum. “De ouderen vinden het fantastisch dat de kinderen hier zijn,” zegt Venema. De samenwerking met de school bestaat al langer. “Ze kwamen hier vroeger bijvoorbeeld met Sint Maarten. Inmiddels komen alle groepen, van groep 1 tot en met 8, gedurende het jaar langs voor activiteiten.”
Tijdens die ontmoetingen doen jong en oud samen allerlei activiteiten, van bewegen en spelletjes tot knutselen.
Malou Vos