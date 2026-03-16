DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Meppen

Terwijl veel mensen op zondagochtend op weg waren naar de bakker of het ontbijt, reed een 42-jarige vrachtwagenchauffeur met een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,2% in de omgeving van Meppen. Rond 8:25 uur meldde een oplettende 39-jarige automobiliste een vrachtwagen aan de politie. De vrachtwagen kwam van de Zur Schleusestraat, sloeg af naar de Schwefingerstraat en reed richting de Dieselstraat. Ze merkte op dat de vrachtwagen onregelmatig reed. Volgens haar slingerde het voertuig herhaaldelijk, reed af en toe over de middenberm en remde op een gegeven moment abrupt zonder duidelijke reden. De chauffeur reed vervolgens stapvoets verder. Agenten konden de vrachtwagen uiteindelijk staande houden en inspecteren op de Dieselstraat, vlakbij een afvalverwerkingsbedrijf. Ze roken een sterke alcoholgeur bij de 42-jarige chauffeur en zagen dat hij wankel liep. Een vrijwillige ademtest wees uit dat het alcoholpromillage 0,21% bedroeg. Daarop werd een bloedmonster afgenomen. Agenten namen bovendien zijn rijbewijs en autosleutels in beslag en verboden hem zijn reis voort te zetten. Er is een strafzaak aangespannen tegen de 42-jarige man. De politie benadrukt dat het snelle handelen van de getuige een aanzienlijk gevaar voor andere weggebruikers heeft kunnen voorkomen.

Noordrijn-Westfalen, Emsland en Bentheim

Sinds augustus 2025 is het aantal diefstallen van e-bikes van het merk Gazelle in de districten Emsland en Bentheim sterk gestegen. De e-bikes werden overdag gestolen in drukke voetgangerszones en stadscentra. Door de professionele werkwijze waren er aanvankelijk geen aanknopingspunten voor de daders.

“We hadden te maken met een professioneel opererende criminele groep die in het verleden herhaaldelijk in onze regio actief was, kennelijk uitsluitend met de bedoeling om misdrijven te plegen. Het is goed dat er nu een einde is gekomen aan deze criminele activiteiten,” aldus hoofdcommissaris Martin Lammers.

Nadat in Essen een GPS-tracker van de eigenaar van een gestolen e-bike was gevonden, kon er contact worden gelegd met de daders. Uitgebreid onderzoek door de recherche van politie Emsland/Grafschaft Bentheim, onder leiding van de afdeling Georganiseerde Criminaliteit van het Openbaar Ministerie Osnabrück, heeft geleid tot de opsporing van vier verdachten.

Op woensdag 11 maart 2026 werden in Essen (Ruhrgebied) en Velbert grootschalige huiszoekingen verricht. Twee verdachten werden aangehouden. Eén verdachte is nog voortvluchtig. Het onderzoek naar een derde verdachte loopt nog.

Volgens de onderzoeksresultaten worden twee Poolse staatsburgers verdacht van de diefstal van meer dan 75 e-bikes van het merk Gazelle. De totale schade bedraagt ​​meer dan € 300.000. Een andere Poolse staatsburger wordt ervan verdacht deel te hebben uitgemaakt van de bende, waarbij hij de framenummers van de gestolen e-bikes zou hebben verwisseld. Hij zou ook valse aankoopfacturen en fietsregistratiedocumenten hebben vervaardigd. Hij wordt daarom ook onderzocht voor valsheid in geschrifte.

Tijdens de huiszoekingen werden zeven e-bikes van het merk Gazelle, gestolen fietscomputers, fietsaccessoires, vervalste framenummerlabels, vervalste aankoopfacturen voor e-bikes en ander bewijsmateriaal, met name digitale opslagmedia en handgeschreven notities, aangetroffen. Deze vondsten versterken de bestaande verdenkingen. De teruggevonden e-bikes zijn in verband gebracht met diefstallen die op 9 en 10 maart 2026 in Lingen, Wesel, Bocholt en Borken werden gepleegd en zijn aan de politie teruggegeven.

De aangehouden verdachten zijn aan de rechter in Lingen en Osnabrück voorgeleid en zitten in voorarrest.

Haren

In de nacht van vrijdag op zaterdag is op een vluchtheuvel in de Landegger Straße in Haren een verkeersbord uit de grond getrokken en vernield. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Meppen op te nemen: 05931/9490

A31/Rheiderland

Op vrijdag 13 maart 2026 voerden diverse autoriteiten, onder leiding van de verkeerspolitie van Leer, een grootschalige verkeerscontrole uit op de A31. De actie vond tussen 13.00 en 21.00 uur in de omgeving van de parkeerplaats Rheiderland, in de richting van Emden plaats. De politie patrouilleerde ook op de omleidingsroutes en secundaire wegen van de A280 en de A31.

Het primaire doel van de actie was het bestrijden van criminaliteit in en rond de grens. De focus lag op delicten zoals drugsgerelateerde criminaliteit, autodiefstal, documentdiefstal, diefstal van eigendommen, mensenhandel en mensensmokkel. Hiertoe werd het verkeer in het gebied rond de controlepost beperkt en werden personenauto’s selectief naar een controlepost geleid. Uitgebreide controles werden ter plaatse door diverse instanties uitgevoerd. Bij de operatie waren agenten betrokken van de politie-inspectie Leer/Emden, het grensoverschrijdend politieteam, de politie-inspectie Aurich/Wittmund, de politie-inspectie Emsland/Grafschaft Bentheim, het politiebureau Osnabrück, het centrale politiebureau van Nedersaksen, de landelijke politie, de hoofdkantoren van de douane in Oldenburg en Bremen, de belastingdienst in Oldenburg en de immigratiedienst van het district Leer.

Tijdens de operatie ontdekten agenten diverse overtredingen, waaronder rijden zonder rijbewijs, valsheid in geschrifte en overtredingen van de wetgeving inzake verdovende middelen en cannabis. Bij verschillende bestuurders werd alcohol of andere verdovende middelen aangetroffen. In één geval werden tijdens een voertuig controle amfetaminen gevonden. Agenten arresteerden ook een man die gezocht werd op basis van een arrestatiebevel. In diverse gevallen werden ook overtredingen geconstateerd met betrekking tot buitenlandse handelaarskentekenplaten. De bestuurders kregen een rijverbod opgelegd en er werden passende onderzoeken ingesteld. Naast andere strafbare feiten werden ook talrijke administratieve overtredingen vastgesteld, onder meer op het gebied van wapenwetgeving, woonrecht en wetgeving betreffende wegtransport.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland