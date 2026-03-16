Meesterverteller Fred Delfgaauw komt naar Veendam

VEENDAM – Zondagmiddag 22 maart staat Fred Delfgaauw op het podium van theater vanBeresteyn met zijn bijzondere afscheidstournee. De meesterverteller neemt het publiek mee op een feestelijke, ontroerende en interactieve reis langs de hoogtepunten uit zijn indrukwekkende carrière.
Na bijna vijftig jaar waarin hij het Nederlandse en Vlaamse theaterpubliek wist te betoveren, ontroeren en aan het lachen te maken, markeert deze tournee het einde van een uitzonderlijke periode vol unieke en eigenzinnige producties.
Met de precisie en liefde die zijn werk zo kenmerkt, brengt Delfgaauw een selectie van zijn meest geliefde verhalen en personages opnieuw tot leven. Het bijzondere aan deze middag is het interactieve karakter: het publiek bepaalt zélf welke verhalen gespeeld worden.
Wat Fred Delfgaauw tot een icoon maakt, is zijn unieke vermogen om met minimale middelen een maximale impact te creëren. Met subtiele gebaren, rake observaties en een feilloze balans tussen humor en ontroering weet hij telkens weer een complete wereld op te roepen. Zijn voorstellingen zijn puur, intiem en meeslepend. Een viering van de essentie van theater.
Voor wie hem nog niet kent, is dit dé kans om kennis te maken met een van de grootste vertellers van Nederland. Voor trouwe fans is het een nostalgische en warme terugblik op een uitzonderlijke theaterloopbaan.
Datum: Zondag 22 mrt 2026
Aanvang: 15.00 uur
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
