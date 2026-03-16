VEENDAM – Op donderdag 2 april 2026 organiseert Muziekvereniging Voorwaarts Veendam een bijzonder concert in Theater vanBeresteyn. Tijdens deze avond presenteert de vereniging het Nieuw Talent Orkest Veendam, een groep beginnende muzikanten die in korte tijd hebben leren samenspelen op een blaas- of slagwerkinstrument.
Het concert vindt plaats in de Nedmagzaal van Theater vanBeresteyn en begint om 19.30 uur. De avond wordt geopend door de harmonie van Voorwaarts, die met moderne muziek een sfeervol voorprogramma verzorgt. Na de pauze is het podium voor het Nieuw Talent Orkest Veendam, waar de nieuwe talenten laten horen wat zij in korte tijd muzikaal hebben bereikt.
De deelnemers begonnen op 16 januari 2026 met het project. In dit traject maken mensen, vaak zonder eerdere muzikale ervaring, kennis met een blaas- of slagwerkinstrument om samen het plezier van muziekmaken te ontdekken. De nieuwe muzikanten worden begeleid door ervaren leden van de harmonie, die als buddy’s ondersteuning bieden tijdens de repetities.
Projectcoördinator Leonie Ketelaar-Kuiper (buddy en ook trompettist bij de harmonie):
“Veel van onze nieuwe talenten hadden in januari nog nooit een instrument bespeeld. Het is prachtig om te zien hoe zij in korte tijd samen een compleet programma kunnen neerzetten. Het enthousiasme in de groep is groot en dat hoor je ook terug in de muziek.”
Tijdens het slotstuk van het concert komen beide orkesten samen op het podium. In totaal zullen zo’n 50 muzikanten gezamenlijk optreden en hun muzikale prestaties laten horen.
Vanwege de verwachte belangstelling is het concert verplaatst van de foyer naar de grotere Nedmagzaal van Theater vanBeresteyn. De toegang is gratis en er zijn nog plaatsen beschikbaar voor belangstellenden.
Praktische informatie
- Concert: Muziekvereniging Voorwaarts Veendam presenteert Nieuw Talent Orkest Veendam
- Datum: donderdag 2 april 2026
- Tijd: 19.30 – 21.30 uur
- Locatie: Nedmagzaal, Theater vanBeresteyn, Veendam
- Toegang: gratis
Bron: Muziekvereniging Voorwaarts