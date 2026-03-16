Oproep Pekelder PVV: ga stemmen op 18 maart

PEKELA – Woensdag 18 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. PVV Pekela roept alle inwoners van
Pekela op om te gaan stemmen, ongeacht op welke partij.
De Pekelder PVV wil zich de komende vier jaar blijven inzetten voor het lokale belang van alle Pekelders. Wij vinden het belangrijk dat jongeren kansen krijgen en betrokken worden bij de lokale politiek. Daarom hebben ze eerder een motie ingediend waardoor jongeren vanaf 16 jaar kunnen meedraaien in een raadscommissie. Ook willen ze zich inzetten om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.
Daarnaast vinden ze dat de gemeente er moet zijn voor haar inwoners. Voor PVV Pekela ligt de prioriteit bij een prettige en verzorgde leefomgeving, met veilige stoepen, nette parken, voldoende bankjes en het tegengaan van verpaupering.
Ook woningbouw blijft een belangrijk punt. In Pekela moeten voldoende woningen worden gebouwd, zodat zowel jongeren als ouderen een passende woning kunnen vinden. Daarom zijn ze tegen het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond.
Tot slot wil PVV Pekela zich inzetten om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en de betrokkenheid binnen de gemeenschap te versterken. Iedereen doet ertoe in Pekela. Ze roepen alle inwoners nogmaals op: ga op 18 maart stemmen en laat uw stem niet verloren gaan.
Bron: Lars Wesseling, namens de fractie van de Pekelder PVV