PvdA Pekela introduceert luisterversie van haar verkiezingsprogramma

PEKELA – GroenLinks-PvdA in Pekela heeft haar verkiezingsprogramma nu ook beschikbaar gemaakt als luisterversie. Hiermee wil de partij het programma toegankelijker maken voor inwoners die moeite hebben met lezen, een visuele beperking hebben of het simpelweg prettiger vinden om informatie te beluisteren.
Met deze stap wil GroenLinks-PvdA ervoor zorgen dat iedereen kennis kan nemen van de plannen voor Pekela. Toegankelijkheid en inclusie staan voor de partij centraal, ook als het gaat om politieke informatie.
De luisterversie maakt het mogelijk om het volledige verkiezingsprogramma eenvoudig te volgen, bijvoorbeeld thuis, onderweg of tijdens het werk. Zo kan iedere inwoner zich op een manier die bij hem of haar past verdiepen in de plannen voor een sociaal, groen en eerlijk Pekela.
De luisterversie van het verkiezingsprogramma is vanaf nu beschikbaar via de website van GroenLinks-PvdA Pekela.
Bron: Erik Schipper, Raadslid GroenLinksPvdA Pekela