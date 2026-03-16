PvdA Westerwolde: Politiek is niet alleen stemmen, maar 4 jaar lang in gesprek zijn met je inwoners

WESTERWOLDE – Gemeenteraadsverkiezingen zijn eens in de 4 jaar. Ook in Westerwolde, maar ideeën van inwoners, zorgen ergens over, of plannen zijn van alle tijd. Politiek zit bij mensen, bij de inwoners.
De afgelopen jaren hebben wij als PvdA verantwoordelijkheid gedragen in het college en in de raad. Niet om zichtbaar te zijn, maar om te bouwen aan een gemeente waar iedereen mee kan doen en ertoe doet. Het uitgangspunt is altijd geweest dat we Samen Westerwolde sterker maken.
Wat kun je nu terug zien van die afgelopen 4 jaar:
- Inwoners, stichtingen en verenigingen konden verduurzamen dankzij onze duurzaamheidsfondsen
- Er kwamen subsidieregelingen voor inwoners met energiezorgen, waarbij mensen volledig worden ontzorgd
- We kozen bewust voor géén grootschalige zonneparken en windturbines
- Jongeren zijn actief betrokken bij beleid, onder andere op het gebied van sport
- Sport werd toegankelijker, met initiatieven zoals de Sportdag Inclusief en een traplift in de sporthal in Ter Apel
- Samen met inwoners organiseerden we evenementen, zoals de Vier Mijl van Ter Apel
- Platform Goud Westerwolde werd opgezet als plek waar inwoners met hun vragen en zorgen over duurzaamheid terecht kunnen
- We waren aanwezig bij verenigingen, in dorpen en wijken. Niet alleen om te praten, maar vooral om te luisteren en er iets mee te doen en soms zelfs mee te doen
Voor de periode 2026–2030 bouwen we verder aan een gemeente waar iedereen mee kan doen en ertoe doet. We zijn nog niet klaar. Wij willen de Westerwoldepas invoeren, zodat meedoen geen kwestie van geld is, zodat iedereen kan blijven sporten, van jong tot oud, zodat inwoners lid kunnen blijven van een vereniging, zodat niemand buitenspel staat.
Daarnaast zetten we in op:
- Meer betaalbare woningen voor iedereen, maar zeker ook voor starters en ouderen
- Bestaanszekerheid als fundament
- Zorg dichtbij en menselijk
- Eerlijke en haalbare verduurzaming
- Sterke dorpen met levendige verenigingen
- Jongeren blijvend betrekken bij beleid
Bron: PvdA Westerwolde