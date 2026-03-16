NIEUWE PEKELA – Reünie Talma school Nieuwe Pekela
Op zaterdag 18 april 2026 vindt er een reünie plaats voor oud-leerlingen en oud-medewerkers van de Talma (technische) school in Nieuwe Pekela.
De reünie vindt plaats van 16.00 tot 20.00 uur in restaurant-brasserie Pekelahof aan de Raadhuislaan 109 in Oude Pekela.
Er is ruimte voor 190 deelnemers, zonder partners.
De kosten voor drankjes en warme en koude hapjes zijn € 40,00.
Vooraf aanmelden is verplicht en dat kan via de mail bij: Jakob van der Heide,
(jvdheide68@gmail.com).
Deelnemers krijgen dan een email retour met gegevens over de betaling.
De aanmelding is afgerond na betaling.
Enkele oud leerlingen van de school kwamen een jaar geleden op het idee om nog een keer samen op de fiets naar Nieuwe Pekela te gaan, niet naar de school, die is afgebroken, maar de boom die er naast de school die staat er nog altijd.
Gert Vieregge, Jacob van der Heide, Wim Wilts en Ernest van der Heide voegden de daad bij en stapten 27 juni 2025 op de fiets.
In Nieuwe Pekela stonden de oud leraren Tammo Tillema en Albert Leutscher hen op te wachten.
Samen hebben ze herinneringen gedeeld en hadden een mooie dag.
Van daaruit komt ook het idee om een reünie voor alle leerlingen te organiseren.
De Talma school
In de jaren vijftig was er een tekort aan vakmensen (waar hoorden we dat meer?).
Vooral timmerlui, metaalwerkers en schilders waren moeilijk te vinden.
In Nieuwe Pekela bundelden een paar bedrijven die het belang inzagen van een goede opleiding hun krachten en stichten samen een technische school.
Zo ontstond een Christelijk lager technische school Oost-Groningen in Nieuwe Pekela.
Zo ging men in 1959 van start met een tweeklassige school met 66 leerlingen.
Als naam kreeg het de Talma school, genoemd naar een oud-predikant en minister Talma, een zeer sociaal ingestelde man rond 1900.
De leerlingen kwamen uit heel Oost Groningen: Vlagtwedde en zelfs Bourtange, Drouwenermond en Onstwedde, zelfs uit Midwolda en natuurlijk velen uit Pekela. Meer dan 3000 leerlingen hebben hier een vakopleiding genoten. Nog vandaag de dag krijgen oud-docenten opmerkingen van leerlingen dat ze zo’n goede opleiding hebben gehad. Diversen stichtten later een eigen bedrijf. In 1961 kwam een nieuw gebouw klaar waar men maar wat trots op was.
Na een fusie met de Wilhelminaschool in Stadskanaal is de school afgebroken.