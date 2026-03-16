Stichting Lezen en Schrijven zoekt Groningse Taalhelden

GRONINGEN – Elk jaar zetten veel Groningers de stap om alsnog beter te leren lezen, schrijven, rekenen of om te gaan met computers en smartphones. Na een cursus kunnen zij beter meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Stichting Lezen en Schrijven zoekt deze helden en hun persoonlijke verhalen. Iedereen in Groningen kan tot en met donderdag 16 april een Taalheld nomineren voor de Taalheldenprijs via www.taalheld.nl. Voorwaarden aan nominaties staan op de website.
Prijs
Op maandag 11 mei maakt Stichting Lezen en Schrijven de Taalheld van elke provincie bekend. Die twaalf helden maken kans op de landelijke Taalheldenprijs. Er zijn 2 categorieën: juryprijs en publieksprijs. In juni reikt H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, oprichter van de stichting, de prijzen voor de elfde keer uit. De prijs is er voor volwassenen die op latere leeftijd alsnog hun basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) verbeteren. Hun persoonlijke verhalen inspireren weer velen anderen om de stap te zetten naar een cursus basisvaardigheden.
Helden
In Nederland hebben 3 miljoen mensen van 16 tot en met 75 jaar moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat is 1 op de 5. Vaak vinden zij omgaan met apps, computers en smartphones lastig. Dat heeft grote gevolgen voor hun leven. Mensen vinden moeilijker een baan. Ze leven ongezonder en ze hebben minder grip op hun geldzaken. Velen voelen angst en schaamte. Ze vertellen daarom niet aan anderen dat ze moeite hebben met deze basisvaardigheden. Mensen die op latere leeftijd alsnog op cursus gaan, zijn allemaal helden. De Taalheldenprijs geeft hen een podium. Achmea en de Nationale Postcode Loterij maken de uitreiking van de Taalheldenprijs mede mogelijk. Dankzij deze partners kan Stichting Lezen en Schrijven de Taalhelden extra bedanken.
Jako, Taalheld 2025 in de categorie Juryprijs:
“Op school keek ik liever naar de vogels buiten dan naar de letters in mijn boek. Ik stopte snel met school en ging werken. Op mijn werk zei mijn baas dat ik Nederlandse les kon krijgen. Ik kwam thuis en zei: ‘zijn ze gek geworden, ze willen me naar school sturen’. Vroeger schaamde ik me, maar door de lessen heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Ik ben er trots op dat ik deze stap heb gezet. Ik help nu ook anderen. Dat vind ik het allerbelangrijkst. Na mij zijn veel collega’s ook gaan leren. Tegen anderen zeg ik: ‘schaam je niet. Het is moeilijk om hulp te vragen. Maar het werkt écht’.”
Bron: Stichting Lezen en Schrijven