Succesvolle ondernemersavond VVD Oldambt trekt bijna 100 ondernemers

OLDAMBT – VVD Oldambt kijkt terug op een geslaagde ondernemersavond die afgelopen vrijdag plaatsvond bij Moeke Breughel. Bijna honderd ondernemers en belangstellenden kwamen samen om te spreken over ondernemerschap, kansen in de regio en de toekomst van Oldambt.
Hoofdgast van de avond was ondernemer en investeerder Annemarie van Gaal. Met een inspirerend verhaal over ondernemerschap, doorzettingsvermogen en het creëren van kansen wist zij de zaal te boeien. Ook Renate den Hollander, ondernemer en inmiddels lid van de Tweede Kamer voor de VVD, deelde haar ervaringen en inzichten over ondernemen en politiek.
Tijdens de bijeenkomst was er ook aandacht voor lokaal ondernemerschap. Michiel Bos van SGGB B.V., winnaar van de Ondernemersprijs Oost-Groningen, vertelde over de ontwikkeling van zijn bedrijf en zijn ondernemersreis. Daarnaast werd David Maas van Wima Vastgoed, één van de genomineerden voor de prijs, in het zonnetje gezet met een bos bloemen.
De avond werd afgesloten met bijdragen van wethouder Erich Wünker, lijsttrekker en fractievoorzitter Mandy Meertens en raadslid Sander Leuning.
Volgens de organisatie laat de grote opkomst zien dat er veel betrokkenheid is onder ondernemers in de regio. “Met zoveel bevlogen ondernemers is duidelijk dat Oldambt volop energie en ondernemerschap kent,” aldus VVD Oldambt. “Juist daarom is het belangrijk op 18 maart te kiezen voor een partij die ondernemers en de lokale economie centraal stelt. Met een sterke lokale economie en financiën op orde kunnen we blijven investeren in de toekomst van Oldambt. Daarom roepen wij inwoners op om op 18 maart te stemmen op VVD Oldambt.”
