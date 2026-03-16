Uitslagenavond Pekela: verkiezingsuitslagen live te volgen in het gemeentehuis

PEKELA, GRONINGEN 1 – De gemeente Pekela organiseert op de avond van de verkiezingen een openbare uitslagenavond in het gemeentehuis. Op woensdag 18 maart vanaf 21.30 uur zijn inwoners van harte welkom om samen de verkiezingsuitslagen te volgen.
De uitslagen worden per stembureau bekendgemaakt, zodra de stemmen zijn geteld na het sluiten van de stembussen om 21.00 uur. In totaal gaat het om acht stembureaus in de gemeente: het Tehuis en De Kiepe in Nieuwe Pekela, De Riggel in Boven Pekela en het Dollard College, MFC De Binding, de Molenhof, molen De Onrust en het gemeentehuis in Oude Pekela. Deelnemende partijen aan de Pekelder gemeenteraadsverkiezingen zijn GroenLinks-PvdA, Samen voor Pekela, SP, Pekelder PVV en CDA.
De gemeente Pekela nodigt inwoners uit om langs te komen. Onder het genot van een drankje en een hapje kunnen bezoekers de resultaten van de verschillende stembureaus volgen. De uitslagen zullen bekend worden gemaakt door burgemeester Jaap Kuin.
Inwoners kunnen de verkiezingsuitslagen ook live bekijken via Groningen1 (klik hiervoor vanaf 21.30 uur op het camera icoontje van RTV GO rechtsboven op de website van www.westerwoldeactueel.nl) of via het YouTube-kanaal van de gemeente Pekela. Verslaggevers van Groningen1, RTV Noord en het Dagblad van het Noorden zijn ook aanwezig tijdens de avond.
