Veel dode kikkers en padden op wegen in Oldambt: GroenLinks-PvdA wil maatregelen

OLDAMBT – Het voorjaar is in aantocht. Kikkers, padden en salamanders worden wakker uit hun winterslaap. In de avond, wanneer de luchtvochtigheid hoog is, trekken zij van hun winterverblijf naar vijvers, sloten en plassen om zich voort te planten: de zogenoemde paddentrek. Tijdens deze trek steken amfibieën vaak wegen over. Dat is risicovol: maar al te vaak treffen we geplette dieren op de weg aan. “Het is doodzonde als deze dieren massaal sneuvelen terwijl we met eenvoudige maatregelen veel kunnen voorkomen,” zegt Aart Jan Langbroek namens GroenLinks-PvdA. “Kikkers en padden horen gewoon bij een gezonde, groene leefomgeving in Oldambt.”



Dat blijkt ook uit een bericht in Westerwolde Actueel over inwoners uit Oldambt. Zij troffen grote aantallen dode kikkers en padden aan op de weg Kromme Elleboog bij Finsterwolde. Ook is GroenLinks-PvdA geattendeerd op dode kikkers en padden op bijvoorbeeld de Vosseweg en de Molenweg in Winschoten.



Padden en kikkers horen bij een gezonde, groene en waterrijke leefomgeving. Ze vormen voedsel voor vogels en vissen, maar spelen ook een belangrijke rol in het evenwicht van de natuur en in onze parken. Door vliegen en muggen te verorberen helpen zij bovendien overlast door deze insecten te beperken. Kikkers en padden zijn dus essentieel voor onze leefomgeving.



GroenLinks-PvdA vindt dat de bescherming van trekkende kikkers en padden beter kan. Een goed voorbeeld is De Blauwe Roos. Op aanwijzing van GroenLinks-PvdA en twee natuurverenigingen zijn daar bij de aanleg faunapassages aangebracht. Ook hebben wij gepleit voor faunapassages wanneer de Oudlandseweg bij Midwolda wordt doorgetrokken naar de Gereweg.



Faunapassages versterken de waterrijke groenstructuren en vergroten de verscheidenheid aan dieren in onze leefomgeving. En wie geniet er niet van de kwakende en knorrende kikkers en padden?



GroenLinks-PvdA zet zich in voor plant en dier in het Oldambt. Daarom willen wij uitvoering geven aan het Groenambitieplan van de gemeente Oldambt, dat mede door toedoen van GroenLinks-PvdA en D66 tot stand is gekomen. Dat plan zorgt ervoor dat parken, natuurgebieden, vijvers en sloten met elkaar worden verbonden tot een robuust gemeentelijk groennetwerk.

Bron: GroenLinks-PvdA Oldambt, Aart Jan Langbroek