Verkiezingsuitslagen gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela live te volgen

Foto: Jan Glazenburg
GRONINGEN 1 – Op woensdag 18 maart staat Nederland in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Om de kijker optimaal te informeren over de politieke toekomst van de regio, verzorgt Groningen1 een speciale live-uitzending.

Vanaf 21:30 uur schakelen we tussen de verschillende telposten in de gemeenten Westerwolde, Pekela en Oldambt. We praten u bij over de voorlopige prognoses en de sfeer onder de partijen. Of u in Winschoten, Bellingwolde of Oude Pekela woont: voor de meest actuele stand van zaken kijkt u 18 maart naar Groningen1. Onze verslaggevers en technici houden u vanuit het Spiekerhûs in Ter Apel, het gemeentehuis in Oude Pekela en De Klinker in Winschoten live op de hoogte van de uitslagen en de bijzonderheden.

In het Spiekerhûs in Ter Apel zijn:

Camera Aike Godlieb

Presentatie Wietze de Roo

Runners: Henk Guchelaar en Geert Smit

In het gemeentehuis in Pekela zijn:

Camera Wiktor Moorlag

Presentatie Linda Koops

Runner Jan van Assema

In de Klinker in Winschoten zijn:

Camera Eleonora Rosso

Presentatie Frans Kroon

Runner Saskia Kuiper

Algemene regie Sander de Jong

Regie Bert Korvemaker

Grafics Michiel van der Spek

Lijnbewaking Ronnie van der Wal

U kunt de verkiezingsuitslagen van de gemeenten Westerwolde , Oldambt en Pekela live volgen bij Groningen 1. Klik hiervoor op de website van www.westerwoldeactueel.nl op het cameraatje van RTV GO in de rode balk rechtsboven.

RTV Go is ook te zien op:
Ziggo: kanaal 39
KPN: kanaal 1503 (alleen Oldambt)
Odido: kanaal 875

Groningen1 is een streekomroep en een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde.

