Woensdag naar de stembus: kies voor wat goed is voor Westerwolde

WESTERWOLDE – Woensdag is het zover: dan mogen inwoners van gemeente Westerwolde hun stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Een belangrijk moment, want de keuzes die nu worden gemaakt bepalen hoe Westerwolde zich de komende jaren ontwikkelt.
Bij Gemeentebelangen Westerwolde staan de belangen van onze dorpen en inwoners centraal. Wij zijn een lokale partij, zonder landelijke agenda. Dat betekent dat wij besluiten nemen met één doel voor ogen: wat is goed voor Westerwolde?
Het behouden van voorzieningen zoals sporthallen, buurthuizen en zwembaden is een van onze belangrijkste standpunten. Voorzieningen zijn essentieel voor de leefbaarheid en saamhorigheid in onze gemeente. Daarom heeft Gemeentebelangen Westerwolde jaren gestreden voor het behoud van het overdekte zwembad in Vlagtwedde. Dat is ons gelukt. Dit zwembad draagt, samen met onze twee buitenbaden, bij aan een gezond leefklimaat en verhoging van het aantal toeristen. De gemeenteraad heeft inmiddels een bedrag beschikbaar gesteld voor verbouwing en verduurzaming van het overdekte zwembad. Niet alleen voor nu, maar ook voor onze inwoners in de toekomst.
Voor ons is het heel belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in onze gemeente. Naast aandacht voor de veiligheid rondom het COA zetten wij ons ook nadrukkelijk in voor de algemene veiligheid van onze inwoners. We willen veilige straten en buurten met aandacht voor verkeersveiligheid en overlast.
In de huidige woningmarkt is het moeilijk om een huur- of koopwoning te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat mensen, die een sociale of economische band met Westerwolde hebben, voorrang krijgen op de woningmarkt. Daarom zijn wij voorstander van een huisvestingsverordening, een zelfbewoningsplicht en subsidiemogelijkheden voor starters.
