Afscheid van vertrouwd gezicht bij Westerwolde Actueel

VLAGTWEDDE – Tijdens een gezellige medewerkersbijeenkomst op maandagavond is afscheid genomen van een bekend en gewaardeerd gezicht: fotograaf Abel van der Veen uit Oude Pekela. Na jarenlang met veel plezier en toewijding actief te zijn geweest voor Westerwolde Actueel, moet hij vanwege gezondheidsredenen helaas stoppen.
Abel was sinds 2017 een vaste vrijwilliger en wist met zijn camera talloze momenten vast te leggen. In Pekela fotografeerde hij onder andere bijeenkomsten van De Zonnebloem, de fietsdriedaagse, huwelijksjubilea, gemeentelijke activiteiten en gebeurtenissen bij Siep & Co. Zijn foto’s waren voor veel lezers een herkenbare en vertrouwde blik op het lokale leven.
Maar Abel was meer dan alleen fotograaf. Hij stond bekend als een fijne, sociale collega die altijd klaarstond en betrokken was bij het team. Tijdens de bijeenkomst werd hij door teamleider Ed van de Bunt in het zonnetje gezet met mooie woorden en een welgemeend dankjewel voor alles wat hij heeft betekend.
Als blijk van waardering kreeg Abel een bos bloemen én een bijzonder aandenken: een schilderijtje dat Ed ooit meenam uit Afrika. Een blijvende herinnering aan een waardevolle tijd.
Gelukkig neemt Abel niet helemaal afscheid. Hij gaf aan dat hij bij gelegenheid zeker nog foto’s zal blijven insturen. Fotografie is tenslotte al zo’n zestig jaar zijn grote hobby.
Nieuwe fotografen welkom
Met het vertrek van Abel ontstaat er ruimte voor nieuwe enthousiaste fotografen. Woon je in de gemeente Pekela, Westerwolde of Oldambt en lijkt het je leuk om op vrijwillige basis foto’s te maken voor Westerwolde Actueel? Dan is dit je kans!
Je foto’s worden door een groot publiek bekeken — de website trekt jaarlijks zo’n 4 miljoen bezoekers.
Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen naar: redactie@westerwoldeactueel.nl