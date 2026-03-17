CDA Westerwolde: trots op wat we samen hebben bereikt – en nog niet klaar

WESTERWOLDE – Hieronder vindt u een ingezonden artikel van CDA Westerwolde.
De afgelopen vier jaar hebben we samen met inwoners, ondernemers en partners gebouwd aan een sterker Westerwolde. Met concrete resultaten waar we trots op zijn:
* Versnelling van de woningbouw, zoals Boermarke II in Vlagtwedde
* Afspraken voor 125 sociale huurwoningen en betere kansen voor starters
* Nieuwe woonvisie met ruimte voor alle dorpen
* Investeringen in leefbaarheid, zoals het Fonds Leefbaar Ter Apel
* Sterke financiële basis zonder extra lastenstijging
* Beter onderhoud van onze dorpen en voorzieningen
Dit is hoe wij politiek bedrijven: nuchter, betrokken en met oog voor elkaar. Wij geloven in sterke dorpen en in noaberschap – samen zorgen we dat Westerwolde leefbaar blijft voor iedereen.
Ook onze kandidatenlijst staat daarvoor: mensen uit de hele gemeente, een mooie mix van jong en ervaren. Met Harm-Jan Kuper hebben we een betrokken en ervaren lijsttrekker en kandidaat-wethouder, met bestuurlijke ervaring.
Maar we zijn nog niet klaar. Er is nog werk te doen voor wonen, leefbaarheid en kansen voor onze inwoners.
Morgen is de keuze aan u. Wilt u dat we doorgaan op deze weg?
