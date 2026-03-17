Gezamenlijke aanvraag provincie en gemeenten voor bouw 900 woningen

GRONINGEN – De provincie en de Groninger gemeenten doen een gezamenlijke aanvraag voor een financiële bijdrage van het Rijk voor 20 woningbouwprojecten, goed voor ruim 900 woningen. Dat gaat via de rijksregeling Woningbouwimpuls. Deze regeling is alleen toegankelijk voor projecten van 200 woningen of meer. Maar veel woningbouwprojecten in de provincie Groningen zijn kleiner. De gemeenten en de provincie hebben samengewerkt om deze gebundelde aanvraag op te stellen en in te dienen. De start van de bouw van de woningen moet binnen drie jaar plaatsvinden.
Wethouder Erianne van der Burg (Midden-Groningen), namens de deelnemende gemeenten: “We zijn heel blij dat we dit gezamenlijk hebben opgepakt en dat we de aanvraag snel kunnen doen. Als het Rijk ons deze middelen toekent, kunnen we de realisatie van zo’n 900 woningen versnellen. Dat is belangrijk, want veel mensen zoeken een huis. ”
Kleinere gemeenten
Gedeputeerde Pascal Roemers: “Normaalgesproken komen kleine projecten niet in aanmerking voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls omdat de aanvraag niet aan de regels voldoet. We hebben op 2 februari afspraken gemaakt met minister Keijzer van Volkshuisvesting (VRO) over een betere toegankelijkheid van regelingen van het Rijk voor kleine gemeenten. We hopen dan ook dat deze aanvraag wordt toegekend. Juist omdat bij eerder aanvragen kleine gemeenten vaak niet in aanmerking kwamen.”
Regeling verbeteren
In het overleg tussen de minister en de Groningse bestuurders is ook afgesproken dat het Rijk en de regio Groningen samen werken aan een financiële regeling voor woningbouw die beter past bij de opgaven in Groningen. Dat zijn vaak kleinere projecten, zoals het toekomstbestendig maken van bestaande wijken en buurten en zorgen voor voldoende ambtelijke capaciteit. Dit wordt uitgewerkt in een gezamenlijke Rijk-regio-agenda.
