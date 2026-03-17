Goedzooimarkt bij Buurthuis Jipsinghuizen

JIPSINGHUIZEN – Op zaterdag 9 mei is de tweejaarlijkse Goedzooimarkt in en rond het buurthuis van Jipsinghuizen. Van 10.00 tot 14.00 zijn mooie, bruikbare spullen te koop in en bij het buurthuis.
Op deze markt vindt u alleen goede spullen, die zeker nog een tweede kans verdienen. Er zijn bijvoorbeeld serviezen, boeken, tuingereedschap, speelgoed, cd’s, lampen, meubeltjes, snuisterijen, kleding, radio’s, schilderijen… kortom, alles behalve rommel en witgoed. Goedzooi dus. Met gegarandeerd mooie pareltjes voor verzamelaars.
Het buurthuis zorgt ook voor de inwendige mens. De bezoekers kunnen onder meer koffie, fris en een broodje hamburger kopen.
De activiteitencommissie organiseert de Goedzooimarkt samen met een grote groep vrijwilligers uit het dorp. Op de zaterdag voor de markt, op 2 mei, gaan de vrijwilligers het dorp en omstreken rond om de geschikte spullen bij de bewoners op te halen.
De opbrengsten van de Goedzooimarkt zijn voor de Stichting Buurthuis Jipsinghuizen, die daarmee het buurthuis in Jipsinghuizen in stand houdt.
Bron: Harma Drenth