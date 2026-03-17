Groningen verhoogt subsidies voor behoud erfgoed: boerderijen kunnen vanaf april tot €50.000 krijgen

GRONINGEN – De provincie Groningen investeert dit jaar ruim € 10,9 miljoen in het versterken van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten. Met de opening van de vernieuwde Subsidieregeling Onderhoud Karakteristieke Panden (SOK) op 1 april 2026 krijgen vooral boerderijen een stevige impuls: zij kunnen voortaan tot € 50.000 subsidie ontvangen voor noodzakelijk onderhoud — meer dan het dubbele van voorheen.
Volgens de provincie is de verhoging hard nodig om historische boerderijen, die vaak groot en onderhoudsintensief zijn, beter te beschermen en te behouden voor de toekomst. De verruiming is mogelijk dankzij aanvullende middelen uit Nij Begun, het brede herstelprogramma voor de aardbevingsregio.
“Onze boerderijen vertellen het verhaal van Groningen. Ze staan stevig in het landschap, maar vragen veel zorg en aandacht. Met deze verhoging geven we eigenaren de steun die nodig is om dit erfgoed in goede staat, met de verhalen die erbij horen, door te geven aan volgende generaties.” aldus gedeputeerde Susan Top. Voor overige karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten, zoals woonhuizen en andere objecten, blijft het maximale subsidiebedrag € 10.000.
Nieuwe kans voor wie in 2025 te laat was
De subsidieregeling was ook vorig jaar geopend. Eigenaren die in 2025 geen aanvraag meer konden indienen, krijgen nu alsnog de mogelijkheid om subsidie met terugwerkende kracht aan te vragen. Er is een verdeling van het budget vastgesteld, namelijk; € 2,2 miljoen is bestemd voor boerderijen en € 8,735 miljoen voor andere karakteristieke pandenMet deze investering heeft de provincie het doel om het Groninger erfgoed — groot en klein — toekomstbestendig houden.
Aanvragen vanaf 1 april
Vanaf 1 april 9:00 staat op de provinciewebsite het vernieuwde digitale aanvraagformulier klaar. Aanvragen kan direct online; inwoners die liever op papier werken kunnen vanaf dan een aanvraagformulier opvragen bij het subsidieteam.
Bron: Provincie Groningen