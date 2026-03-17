Jelmer Van der Veen benoemd tot partijvoorzitter van de lokale Partij voor de Vrijheid

STADSKANAAL – Tijdens het druk bezochte Politiek Café van de PVV in Stadskanaal is maandagavond bekendgemaakt dat Jelmer Van der Veen is benoemd tot partijvoorzitter van de lokale Partij voor de Vrijheid. Daarnaast gaat Van der Veen aan de slag als fractieondersteuner van de partij in de gemeenteraad.
Van der Veen is geen onbekende in de lokale politiek. In de afgelopen raadsperiode heeft hij zich actief ingezet als gemeenteraadslid. Tijdens deze periode maakte hij zich hard voor de bouw van betaalbare woningen, de starterslening, het behouden van het Secret Forest Festival voor de gemeente Stadskanaal en keek hij kritisch naar de nieuwbouwplannen voor het AZC in Musselkanaal. Hiermee stelde hij de belangen van de inwoners van Stadskanaal centraal en voorop.
“Ik voel me vereerd om deze rollen op me te nemen,” zegt Van der Veen. “Onze inwoners verdienen een gemeente die eerlijk en daadkrachtig bestuurd wordt, met oog voor de belangen van de inwoners en niet voor de prestigeprojecten van de bestuurders. Als partijvoorzitter en fractieondersteuner wil ik ervoor zorgen dat de PVV Stadskanaal luistert naar haar inwoners en goede en haalbare oplossingen biedt voor problemen in onze dorpen en wijken.”
Met de benoeming van Van der Veen wil de lokale PVV haar positie in Stadskanaal verder versterken, zowel in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen als in de periode daarna. Volgens de partij draagt dit bij aan een sterke, betrokken en daadkrachtige fractie die oog heeft voor de echte problemen van de inwoners.
Bron: PVV Stadskanaal