Kledingbeurs voor het goede doel in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Vrijdag 27 maart organiseert stichting De Kracht van Vriendelijkheid een kledingbeurs. Deze vindt plaats aan de Eikenweg 2a, Vriescheloo, van 10-14 uur.
De stichting zet zich in voor armoedebestrijding in de gemeente Westerwolde. Dit doen zij door het verstrekken van maandelijkse boodschappen, het organiseren van leuke evenementen en een gratis kledingbank in Vriescheloo.
Het is inmiddels tijd om de herfst/winter collectie de deur uit te doen. En daarom kan op de valreep nog mooie kleding worden gescoord. Iedereen die het niet breed heeft, mag de kleding gratis meenemen. Voor degenen die meer te besteden hebben, staat een donatiepot klaar.
Koffie, thee, ranja en wat lekkers voor groot en klein staat klaar, graag tot vrijdag!
Bron: Anita Boom Van Doorn
Stichting de kracht van vriendelijkheid