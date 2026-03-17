DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Lehe

Bij een ongeval op de B 70 bij Lehe is vandaag om 12.40 uur een 90 jarige fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer wou ter hoogte van de Zum Block de weg oversteken en zag daarbij een uit de richting van Dörpen tegemoetkomende vrachtwagen over het hoofd. Ondanks dat de 54 jarige chauffeur hard remde kon hij een aanrijding niet voorkomen. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De B70 is ter hoogte van het ongeval tot 14.20 uur volledig afgesloten geweest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Weener

Tijdens een hevige hagelbui is gistermorgen om 10.10 uur op de A31, tussen Weener en Jemgum, een Mercedes Benz in de berm beland. De wagen botste eerst tegen de vangrail in de middenberm en vervolgens tegen de vangrail rechts van de weg. De auto moest worden weggesleept. De A31 werd gedeeltelijk afgesloten voor het onderzoek naar het ongeval. De 19-jarige vrouwelijke bestuurster, die lichte verwondingen opliep, werd medisch behandeld. Een vrachtwagenchauffeur negeerde de wegafsluiting en vernielde de door de politie geplaatste verkeerskegels. De vrachtwagen reed door, maar werd later door andere agenten staande gehouden. Er is een strafzaak aangespannen tegen de 66-jarige vrachtwagenchauffeur wegens het verlaten van de plaats van het ongeval. De omvang van de schade bij beide ongevallen is nog onduidelijk.

Haren

Tussen 6:00 uur op vrijdag 27 februari en 11:50 uur op vrijdag 13 maart zijn aan de Tinner Hauptstraße in Haren twee ruiten van de bushalte “Tinnen/Lohesch” vernield. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932/72100.

Papenburg

Op 25 februari werd rond 19.00 uur tijdens een snelheidscontrole op het Mittelkanal rechts de aanwezige medewerker door een onbekende man aangesproken. Vervolgens werd vastgesteld dat een kostbare, olijfgroene Viotronic FM1 draagbare accu, die zich in de buurt van het meetpunt bevond, was gestolen. De vervangingswaarde wordt geschat op ongeveer € 5.000. Het gesprek was waarschijnlijk bedoeld als afleidingsmanoeuvre.



De onbekende man wordt als volgt beschreven:



– ongeveer 1,70 m lang



– slank postuur



– ongeveer 50 jaar oud



De politie verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over de beschreven persoon of andere verdachte personen contact op te nemen via telefoonnummer 04961/9260.

Gisteren is tussen 7:50 uur en 17:50 uur op de parkeerplaats van medisch centrum Carré in Papenburg. een geparkeerde grijze Mercedes aangereden, waarbij schade aan het rechterachterspatbord ontstond. De dader is vervolgens gevlucht.

Op de Baltrumer Straße in Papenburgis gisteren tussen 08:00 en 13:15 uur een zilvergrijze Opel Corsa aangereden. De wagen heeft aan de rechterkant schade. De veroorzaker is onbekend.

Iedereen met informatie over deze ongevallen wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg op 04961/9260.

Dörpen

Tussen dinsdag 2 december 16.00 en donderdag 6 maart 16.00 uur is van een bouwplaats aan de Hermann-Schmitz-Straße 300 meter kabel gestolen. De kabels hingen aan het plafond van een in aanbouw zijnde gebouw en werden door de daders losgesneden. De schade bedraagt 3.500 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg op 04961/9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland