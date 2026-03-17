Lego League, team uit Stadskanaal door naar wereldfinale in Texas VS

STADSKANAAL, GRONINGEN – Tijdens de landelijke finale van First Lego League, zaterdag 14 maart gehouden in MartiniPlaza in Groningen, is een team van scholengemeenschap Ubbo Emmius uit Stadskanaal in de prijzen gevallen.

Het team won een maand geleden al de regiofinale van Groningen en heeft zaterdag de derde prijs van Nederland gewonnen. Daarmee heeft het team een ticket bemachtigd voor de wereldfinale, die eind april gehouden wordt in Houston, Texas. Ze streden om de titel ‘Beste robot- en innovatieteam van Nederland’. Nu mogen ze Nederland vertegenwoordigen tijdens de wereldfinale in de VS.

Het team bestaat uit vijf derdeklassers. De leerlingen zijn zelf al een vriendenteam en werken al langere tijd samen binnen Lego League. Gedurende het schooljaar hebben zij zich ingezet om allerlei uitdagingen op het gebied van techniek aan te gaan. Ze ontwikkelden probleemoplossende en technische vaardigheden, leerden creatief en kritisch denken, en effectief samenwerken en presenteren

Het gaat om de volgende vijf leerlingen: Mick van Klinken (14) uit Drouwenerveen, Julien van Dijk (14) uit Bronneger, Job van Dijk (14) uit Onstwedde, Twan de Jonge (15) uit Gasselternijveenschemond en Elise Jongsma (14) uit Nieuw Buinen. Op bijgevoegde groepsfoto met de zwarte achtergrond – waar de teamleden hun cheque vasthouden – staan ze van links naar rechts. Als teamnaam kozen ze voor De Archeologen.

Lego League is een internationale wedstrijd waar in Nederland zo’n 1350 teams vanuit basis- en voortgezet onderwijs aan meedoen. De bedoeling is – heel globaal – dat ze van Lego een robot bouwen die in verschillende rondes binnen 2,5 minuut zo veel mogelijk vooraf geprogrammeerde missies moet uitvoeren. Na de regionale finales op verschillende plekken in het land, bleven er 42 teams over, die het deze zaterdag tegen elkaar opnamen.

Daarnaast moet het team onderzoek doen binnen het thema van dit jaar (archeologie) en daar ook een presentatie over geven. Dit team koos ervoor een nieuw product uit te werken, dat ze zelf hebben ontworpen. Het gaat hierbij om een mascroscoop met ingebouwde camera en zaklamp. Het idee daarbij is dat archeologen het apparaatje, dat in de broekzak past, kunnen gebruiken om bij opgravingen direct vondsten goed te kunnen bestuderen voor een eerste snelle analyse.

Ze kunnen het apparaatje simpelweg aansluiten op hun telefoon. Wat verder een grote rol speelt bij Lego League is samenwerken, ook dáár vallen punten mee te verdienen.Ook innovatie speelt een belangrijke rol in de wedstrijd. Achterliggende gedachte is om, met dit soort wedstrijden, het technisch onderwijs te stimuleren onder de jeugd. Buiten het feit dat ze leren dat techniek heel leuk en belangrijk is, leren ze ook doorzettingsvermogen te ontwikkelen, samen te werken en zich te presenteren als groep.

Het oordeel van de jury, op zaterdag 14 maart: Dit kleine team is tot iets groots in staat, door goede rolverdeling en goede samenwerking. Een uitmuntend project en een perfecte robot zijn hiermee tot stand gekomen.

Bron en foto’s: Ubbo Emmius Stadskanaal