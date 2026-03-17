Maak je eigen paaskrans tijdens creatieve OnderOns Paasworkshop

VEENDAM – Iedere dinsdagmiddag om 14:00 uur is het tijd voor ‘OnderOns’ in vanBeresteyn. Een gezellig en laagdrempelig programma vol creatieve, inspirerende en muzikale activiteiten, speciaal voor iedereen die graag anderen ontmoet.
Op dinsdag 24 maart organiseert vanBeresteyn een Creatieve Paasworkshop! Je gaat je eigen krans maken van vrolijke stoffen. Een duurzame krans die je ieder jaar weer kan gebruiken.
Met behulp van een ijzeren ring als basis en reepjes stof en paasdecoratie knoop je een mooie paaskrans. Wanneer je basis klaar is ga je met paasdecoratie aan de slag om je krans helemaal klaar te maken voor het voorjaar. Je mag natuurlijk zelf je kleuren bepalen.
Datum: Dinsdag 24 maart 2026
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn