Meer dan 15.000 noordelijke basisschoolkinderen doen dit jaar mee aan de Nationale Buitenlesdag

REGIO – IVN Natuureducatie organiseert op 7 april 2026 voor de 11e keer de Nationale Buitenlesdag. In heel Nederland gaan ruim 90.000 basisschoolkinderen deze dag naar buiten om te ontdekken hoe leuk, gezond én waardevol leren in de natuur is. In de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe doen dit jaar 734 klassen mee. Zij gaan spoorzoeken!
Sporen herkennen is kinderspel
Welke dieren komen er eigenlijk op het schoolplein wanneer wij er niet zijn? Met het lespakket ‘Het wilde plein’ ontdekken de kinderen dat natuur vaak veel dichterbij is dan ze denken – soms zelfs onder hun eigen voeten. Ze leren kijken als jonge onderzoekers, gaan actief op zoek naar sporen en ervaren hoe verrassend wild het schoolplein eigenlijk is. Leerkrachten kunnen zich nog tot en met 30 maart gratis aanmelden via www.buitenlesdag.nl. Na inschrijving ontvangen zij het complete lespakket, inclusief de gloednieuwe IVN Sporenwaaier: een set herkenningskaarten vol tips, weetjes, illustraties en voorbeelden van dierensporen. Daarnaast krijgen alle deelnemers exclusieve toegang tot de korte film ‘Het Pleingeheim’, met nachtelijke bezoekers én een kijkje in de verborgen onderwaterwereld van het schoolplein.
Win een Buitenles van boswachter Tim
Dit jaar maken alle deelnemers aan de Buitenlesdag ook kans op een bijzondere prijs. Samen met KRO-NCRV verloten ze drie Buitenlessen met boswachter Tim. Meedoen is eenvoudig: Laat jouw klas een tekening maken van een dier dat zij graag willen ontdekken op het schoolplein. Stuur de tekening vóór 13 april op naar: KRO-NCRV, Postbus 200, 1200 AE Hilversum, t.a.v. Het Landje van Tim De winnaars worden persoonlijk benaderd en kunnen hun buitenles vanaf 11 mei 2026 inplannen.
Waarom een Nationale Buitenlesdag?
Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit. IVN Natuureducatie zet zich in voor een (be)leefwereld waarin contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is. Met initiatieven als de Buitenlesdag dragen ze hieraan bij en laten ze mensen zien én ervaren hoe het ook kan.
Bron: IVN Regio Noord