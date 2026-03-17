Nieuwe aanvraagronde subsidie Hesse Fonds

TER APEL, SELLINGEN, VLAGTWEDDE – De Stichting Gebroeders Hesse Fonds subsidieert culturele activiteiten in het gebied Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde, uit de opbrengsten van de nalatenschap van de heer Hesse. Tot en met 30 april 2026 kan er weer subsidie worden aangevraagd.
De Stichting Gebroeders Hesse Fonds subsidieert culturele activiteiten in de dorpen Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde, uit de opbrengsten van de nalatenschap van de heer Hesse. Onder culturele activiteiten wordt verstaan: amateuristische kunstbeoefening, archeologie, historisch onderzoek, culturele uitvoeringen (muziek/toneel/cabaret) beeldende kunst, tentoonstellingen, monumenten etc. Instellingen en groepen worden gesubsidieerd en geen personen.
Wilt u weten wat de stichting voor uw vereniging, stichting of organisatie kan betekenen? Bezoek dan het spreekuur in de Hesse Bibliotheek Ter Apel op woensdag 8 april 2026 van 10.00 – 12.00 uur. Het spreekuur is op afspraak. Belt u hiervoor met de Gemeente Westerwolde: 0599 320 220 (tijdens de openingstijden) of per mail hessefonds@westerwolde.nl
De subsidie aanvragen voor de Stichting gebroeders Hessefonds kunnen tot en met 30 april 2026 worden ingediend via hessefonds@westerwolde.nl
Kijk op www.stichtinggebroedershessefonds.nl voor meer informatie.
